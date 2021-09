Støre: – Har hatt gode samtaler med Vedum og Lysbakken

Jonas Gahr Støre forteller at han har snakket med lederne for Sp og SV, og at han opplever det som gode samtaler. Onsdag skal Støre og Vedum møtes fysisk, noe Ap-lederen ser fram til.

– Vi oppsummerer med at vi har vunnet dette valget. Det er det tydelige resultatet. Vi har blitt det klart største partiet. Det vi ba velgerne om, et flertall for det vi kalte plan A, en flertallsregjering med Sp og SV, har flertall blant velgerne, åpnet Ap-leder Jonas Gahr Støre da han møtte pressen tirsdag ettermiddag.

Støre sier et samlet parti har gitt mandat til ledelsen i Arbeiderpartiet om samtaler og så forhandlinger om regjering i Norge.

– Når det gjelder det arbeidet, ligger Aps plan A fast. Jeg har snakket både med Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken, og vi vil fortsette å ha samtaler de neste dagene, sier Støre, og fortsetter:

– Jeg opplever at det er samtaler preget av fortrolighet og tillit som vi har til hverandre, med respekt for at det er tre forskjellige partier. Vi kjenner hverandre fra regjeringstid og stortingstid, og jeg opplever at det er gode samtaler.

Møter Vedum onsdag

TV 2 skrev tidligere tirsdag om at Støre har invitert Vedum til det første fysiske møtet mellom de to på onsdag. Hvor og til hvilket klokkeslett møtet skal skje er ikke kjent, men det er klart at dette første møtet vil skje uten SV-leder Audun Lysbakken til stede.

Støre sier han også vil ta kontakt med Rødt og MDG, av respekt for velgerne deres som i likhet med Ap ønsket en ny regjering.

– Stikkordene er å gi en mer rettferdig kurs for landet og få fortgang i klimapolitikken. Det er to viktige budskap å ta med fra dette resultatet, sier Støre.

– Ikke noe som haster

Ap-lederen sier partiene nå er i en fase hvor de oppsummerer sine valgresultater, og at han har respekt for dette.

– Det er ikke noe som haster akkurat nå med å sette kunstige tidsfrister. Vi har sagt at vi skal legge grunnlaget for et godt og langvarig samarbeid, og da tar vi den tiden som trengs for å nå det målet.

Nå som Ap-lederen skal inn i potensielt vanskelige forhandlinger med Sp og SV, er hans tilnærming at partiene til nå har drevet valgkamp for hvert sitt parti.

– Jeg finner ikke at tilnærmingen til regjeringssamarbeid er gjensidig utelukkende, men det har vært ulike tilnærminger til det. Det tenker jeg vi skal ha respekt for og håndtere gjennom samtaler de neste dagene. Det er kjent hvor Arbeiderpartiet står, men jeg ser frem til å høre hvordan de andre leser situasjonen og hvordan vi skal forvalte mandatet fra velgerne, sier Støre.

– I morgen skal du møte Vedum, hvordan ser du på det?

– Vi har pratet et par ganger allerede, og jeg kommer til å møte ham med åpne ører. Jeg ser frem til det, sier Støre.