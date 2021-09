På vei mot seriegull og debut for landslaget: – So far, so good

Førstkommende torsdag starter de norske fotballjentene veien mot VM i Australia og New Zealand i 2023. I den første kampen i VM-kvalifiseringen venter Armenia hjemme på Ullevaal.

Med i troppen er hele fem spillere fra serielederen i Toppserien, Sandviken. Blant de er 27 år gamle Guro Bergsvand, som er med i A-landslagstroppen for aller første gang.

– Det er veldig stort. Vi har bare vært her i en dag, og det er mye nytt å sette seg inn i. Men det er et utrolig flott støtteapparat og en veldig fin spillergruppe, så det har vært veldig gøy. Jeg gleder meg til resten av uken, sier Guro Bergsvand til TV 2.

I tillegg til debutanten, er også Aurora Mikalsen, Tuva Hansen, Lisa Fjeldstad Naalsund og Elisabeth Terland med fra Sandviken.

– Det viser at vi har jobbet godt i klubben. Så er det hyggelig å ha med seg lagvenninner og folk du kjenner godt. I hvert fall for meg som er førstereis er det en trygghet å få spille ved siden av Tuva (Hansen journ.anm) som jeg har gjort mye det siste året, sier Bergsvand, som er datteren til den tidligere fotballspilleren Jo Bergsvand.

Drømmeår

Etter 13 spilte kamper i Toppserien denne sesongen, står Sandviken med 12 seire og en uavgjort. Det gjør at de leder ligaen med sju poeng ned til Rosenborg på andre som har én kamp mindre spilt. Dermed er Bergsvand på god vei mot seriegull med Sandviken og debut på landslaget denne høsten.

– So far, so good. Det er kjempegøy å være Sandviken-spiller om dagen, og det er gøy å være en del av landslaget. Det har vært et godt år så langt, smiler Bergsvand.

Midtstopperen har vært innom J16, J19 og U23-landslaget, men hadde ikke all verdens til tro på at hun skulle få sjansen på A-landslaget for bare noen få måneder siden.

– Er det en barndomsdrøm som går i oppfyllelse?

– Jeg tror det er få som har holdt på med fotball så lenge som ikke har hatt det som drøm. Så kan man diskutere hvor realistisk jeg trodde det var for bare noen måneder siden, men det har absolutt vært en drøm, sier Sandviken-stopperen.

– Hun har mye å bidra med

Rosenborg-keeper Rugile Rulye og Anna Jøsendal (Avaldsnes) er sammen med Bergsvand tatt ut i troppen for første gang.

– Jeg tenker at jeg først og fremst er en som tar litt stolthet i å forsvare eget mål. Jeg er opptatt av å holde nullen å rydde unna det som er. Så kan jeg bidra med duellstyrke, hurtighet defensivt, tilstedeværelse i kampen og kommunikasjon, sier Bergsvand.

Landslagssjef Martin Sjögren gleder seg til å se hva Bergsvand kan tilføre:

– Hun er tatt ut fordi hun har vært veldig god i klubblaget. Hun har en defensiv kraft og er veldig god i forsvar. Hun er en god duellspiller og er veldig rask. Det blir interessant å se henne. Hun har mye å bidra med, så det blir spennende, sier Sjøgren.

Norge er i gruppe F i VM-kvalifiseringen sammen med Belgia, Polen, Armenia, Albania og Kosovo. I løpet av denne samlingen møter fotballjentene Armenia hjemme på Ullevaal og Kosovo borte tirsdag 21. september.