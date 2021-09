Reagerte på Carlsens tenkepause: – Oppsiktsvekkende

Aryan Tari-Magnus Carlsen (Se avslutningen av partiet på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play nå)

Med tre og et halvt poeng opp til turneringslederen trengte Carlsen en seier, svarte brikker til tross.

Under åpningen stoppet verdensmesteren fullstendig opp. Carlsen brukte 46 minutter på sitt 14. trekk.

I Norway Chess har spillerne to timer på klokken, med ti sekunder ekstra per trekk etter 40 trekk.

TV 2s ekspert lot seg overraske av Carlsens tidsbruk.

– Det er særlig oppsiktsvekkende gitt at Magnus har to av de lengste tenkepausene i hele turneringen. Det var et trekk forrige gang mot Aryan der han brukte mer enn 30 minutter på å tenke seg om, påpekte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Hva er det med Aryan som får Magnus til å ta de lange tenkepausene? Det må jo gi en enorm selvtillit for Aryan, som har tapt de to siste partiene, men nå føler at han virkelig har presset på verdensmesteren, fulgte han opp.

Tari og Carlsen endte opp med en svært jevn stilling, uten at ekspertene utelukket at det kunne oppstå vinnermuligheter for sistnevnte.

