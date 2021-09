En av Napoleons hatter auksjoneres bort

Hatten ble mandag forrige uke vist frem på auksjonshuset Bonham i Hong Kong. Onsdag denne uken flyttes hatten til Paris, før den auksjoners bort i London 27. oktober, ifølge Reuters.

Hatten er en bicorne, også kalt napoleonshatt, og kan ha vært brukt av keiseren på slagmarken. Hatten er den første som kan kobles med DNA-bevis til keiseren, ifølge Bonham.

Selgeren, som er anonym, kjøpte hatten hos et lite tysk auksjonshus og oppdaget koblingen ved en tilfeldighet.

Uvanlig oppdagelse

– Selgeren ble fascinert da han innså at hatten hadde inskripsjoner og karakteristikker som tyder på at den kunne ha tilhørt Napoleon, sier Simon Cottle, direktør for Bonhams Europa, til The Guardian.

Selgeren leverte dermed inn hatten for undersøkelser og testing. Fem hårstrå ble funnet i hatten, hvor to viste seg å matche DNA-et til Napoleon, opplyser Cottle til samme avis.

INNSIDEN: Hatten har flere inskripsjoner som gjorde at selgeren begynte å mistenke at hatten kunne tilhørt Napoleon. Under undersøkelser av hatten, ble det funnet flere hårstrå som viste seg å matche DNA-et til keiseren. Foto: TYRONE SIU / Reuters / NTB

Oppdagelsen skiller seg veldig ifra hvordan andre eiendeler til keiseren har funnet veien til markedet, ifølge direktøren.

– Vanligvis går slike hatter i arv gjennom generasjoner, enten fra velstående familier med tilknytning til Napoleon eller fra familiene til soldater som plukket de opp fra slagmarken.

Stiv pris

Og skal man sikre seg hatten når den auksjoneres, så må man sitte godt i det. Ifølge estimatene til Bonham, er hatten forventet å bli solgt for mellom 100.000 til 150.000 pund. Det tilsvarer 1,2 til 1,8 millioner norske kroner.

– Det er likevel et forsiktig estimat for eiendeler som har tilhørt Napoleon. Grunnen er at det kun nylig ble bevist at hatten tilhørt keiseren.

Ifølge Reuters, har andre hatter som har tilhørt Napoleon, blitt solgt for så mye som 1,8 millioner pund. Det tilsvarer 21,5 millioner norske kroner.