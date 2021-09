Kong Harald om avdød Norgesvenn: – Sender mine kondolanser til familien

Sampaio døde 81 år gammel på grunn av hjerteproblemer. Da kongen fikk høre nyheten, sendte han et brev til den sittende presidenten i Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Kongen ba blant annet Sousa videreformidle følgende:

«I was saddened to learn about the passing of the former president of the Portuguese Republic, HE Dr. Jorge Sampaio. On behalf of myself and of the people of Norway, I ask you to convey my deepes condolences to his family and to the people of Portugal.»

BLE HEDRET I NORGE: Presidenten mottok Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, og ble hedret med gallamiddag på slottet. Foto: Tor Richardsen/NTB

Hånd i hånd med dronning Sonja

Den populære presidenten og FN-fredskjemperen gjorde inntrykk på den norske kongefamilien.

POPULÆR: Det var mange som ønsket å få et glimt av Sampaio og kronprins Haakon i 2004. I bakgrunnen ser du noen av de fremmøtte. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Sampaio var å regne som en Norgesvenn etter at han i 2004 mottok Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, «som belønning for utmerkede tjenester av menneskeheten».

Da han mottok den prestisjefulle prisen, skrev han også kronprins Haakon inn i historiebøkene. Dette var nemlig første gang i historien at en kronprinsregent og ikke en konge tok imot et utenlandsk statsoverhode på statsbesøk i Norge.

GAVE TIIL PRINSESSEN: Det portugisiske presidentparet hadde med seg egne gaver til prinsesse Ingrid Alexandra, deriblandt en sølvkopp med navn og fødselsdato inngravert. Foto: Tor Richardsen/NTB

Sampaio brukte anledning til å gratulerer kronprins Haakon, som nettopp hadde blitt far til prinsesse Ingrid Alexandra. For å hedre den nyfødte tronarvingen, ga han et sølvkrus som kronprins Haakon skulle gi videre til datteren.

Sampio ble deretter gjort stas på med en gallamiddag for over 200 gjester på slottet. Han ankom hånd i hånd med ingen ringere enn den norske dronningen.

KAVALER: Sampaio ankom gallaen med dronning Sonja. Bak går kronprins Haakon med kona til Sampaio. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Ettermæle

Sampaio var en svært populær president, som også tjenestegjorde for FN.

Han startet karrieren som advokat, og forsvarte ofte politiske fanger. Den politiske gnisten lot seg ikke temme, og snart var han borgemester i Lisboa. Kort tid etter det igjen, ble han president.

I 1996 valgte han å sette fokus på landets tidligere synder, og beklaget fordrivelsen av jødene fra Portugal i 1496 og sa at det var en dypt umoralsk og grovt urett handling.