Tok fyr under kjøring – dette er alt som er igjen

Tirsdag rundt klokken 10:30 fikk politiet melding om brann i en bil på E16 mellom Nannestad og Hadeland.

Bilen som brant viste seg å være et elektrisk kjøretøy.

Leder for beredskap ved Lunner Gran brann og redning, Per Ansgar Østby, forteller at biltypen ble avgjørende for hvordan brannslukkingen foregikk.

Avisen Hadeland meldte saken først.

Indikasjoner på batteribrann

Beredskapslederen forklarer at bilen brant egentlig som en ordinær bilbrann, og ble slukket i løpet av ti minutter.

Etter at bilbrannen var slukket, fikk brannmannskapet derimot indikasjoner på at det kunne brenne i batteripakken i bilen. Dette vanskeliggjorde prosessen.

– Vi begynte å kjøle ned bilen, slik som rutinene våre tilsier, og fikk ekstra tankbiler på stedet, forteller Østby.

Østby forteller at brannen ikke tok tak i selve batteripakken.

Brant under kjøring

I følge beredskapslederen, oppstod brannen mens føreren kjørte bilen. Fører merket at det kom røyk ut fra et sted i bilen. Det er uklart nøyaktig hvor dette skjedde.

– Føreren valgte å kjøre ut til siden og parkere bilen. Deretter ringte han brannvesenet.

Elbilen som brant var en Volkswagen ID3. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Ingen skadde

– Brannvesenet mistenkte at sjåføren av bilen hadde fått i seg røyk, men han ble sjekket av helsepersonell og alt er bra, forteller Østby.

Beredskapslederen bekrefter at ingen b le skadd under brannen.