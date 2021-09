Skal vi danse-profilene Catalin (27) og Maria (25) starter egen bedrift

Det er hektiske dager for proffdanserne Catalin Andrei Mihu og Maria Isabel Lie Ramella. Nå har de startet en bedrift sammen.

Maria Isabel Lie Ramella (25) og Catalin Andrei Mihu (27) er begge med i sin andre sesong som proffdansere i Skal vi danse.

Sistnevnte måtte forlate konkurransen allerede etter andre program, da dansepartneren Iselin Guttormsen pådro seg en skade. Maria derimot er fortsatt med i konkurransen, sammen med partneren Alejandro Fuentes.

Til sammen deltar 12 proffdansere i det populære programmet, men disse to kjenner hverandre ekstra godt.

I tillegg til at de møtes mye på både trening og opptak, har de nå startet en bedrift sammen.

Saken ble først omtalt i Drammens Tidende.

Maria Isabel Lie Ramella og Alejandro Fuentes på parketten under årets Skal vi danse. Foto: Christoffer Andersen / TV 2

– Vi er som søsken

Maria har kjent Catalin siden han kom til Norge i 2012, og de har danset sammen siden. De har blitt Norgesmester hele ti ganger, og sammen deltatt i talentprogrammet Norske Talenter.

Og nå, med mange medaljer på merittlisten, har de startet et eget dansestudio.

– Vi har kjent hverandre lenge, og er som søsken. Det føltes derfor helt naturlig at vi to skulle starte dette sammen, sier Maria til TV 2.

Opp gjennom årene har de trent mange dansepar som nå hevder seg i norgestoppen. Med et eget dansestudio håper de å kunne følge egne regler – og gjøre det de selv mener er best for klubben.

Når de ikke er på TV-skjermen, tilbringer de mye tid i Drammen hvor det nye studioet ligger.

– Det blir litt hektiske dager, men heldigvis har vi noen vikarer som hjelper til når Catalin og jeg er på Skal vi danse, sier Maria.

Fra sportsdans til brudedans

Det nye dansestudioet tilbyr i all hovedsak kurs i sportsdans, og det er alt fra nybegynnere til folk med danseerfaring på et høyt nivå som melder seg på kursene deres, forklarer Maria.

Hun legger til at det også har folk innom på privattimer.

– Vi har for eksempel mange par som vil lære seg en brudedans med egen koreografi, og da lager vi det for dem, sier hun.