BH-forbud vekker oppsikt

For bare noen uker siden skapte magetopp-forbud på en barneskole i Danmark stor debatt – nå innfører et treningssenter ved Syddansk Universitet (SDU) i Odense lignende forbud.

Respekt for kulturelle forskjeller, personlige grenser og hygienemessige hensyn ligger til grunn for forbudet fra SDU Fitness, som driver treningssenteret ved universitetet, ifølge TV 2 Danmark.

– Hvis et medlem ønsker å trene i en tanktopp eller singlet, skal den dekke hele brystet. Det er ikke tillat kun å trene i en sports-bh, heter det i treningssenterets ordensregler, som ble publisert på universitetets Facebook-side.

Det var den danske avisen Jyllandsposten som først omtalte saken.

– Utdatert kvinnesyn

De nye retningslinjene har ført til en underskriftskampanje mot forbudet. Nivi Meyer er blant initiativtakerne, hun ble selv bedt om å dekke seg til av personalet på treningssenteret.

– Jeg synes at det er uttrykk for et utdatert kvinnesyn, det at man ikke får trene i sports-bh hvor man viser hud på magen. En sports-bh er helt vanlig påkledning på et treningssenter, sa hun til Jyllandsposten.

Underskriftskampanjen har ifølge avisen blitt signert av over 300 personer. De delte meningene rundt ordensreglene diskuteres ivrig på studentenes Facebook-side.

Victor Immanuel Bjerre er leder i styret til SDU Fitness. Han har informert om at det vil bli innkalt til et ekstraordinært styremøte hvor de vil ta for seg reglene, som han påpeker at stammer fra grunnleggelsen i 2013.

Møter motstand

Rektor ved universitetert, Ole Scøtt, har kommentert saken og uttaler at det ikke finnes et regelverk for påkledning ved SDU.

– Vi stiller oss også undrende ovenfor denne beslutningen, som medlemmene av SDU Fitness har tatt. SDU Fitness er en selvstendig forening, som selv formulerer sine regler, står det skrevet.

TV 2 Danmark har snakket med flere av medlemmer på ulike treningssentre, og samtlige mener at et forbud ikke er veien å gå. En av dem er Nynne Christensen (20), som selv har hun trent med sports-bh.

– Det gjør jeg om sommeren, når det virkelig er varmt. I forhold til hygienen ville et forbud bare bety at jeg bare ville svette enda mer, sier hun til nyhetskanalen.

Flere av personene som snakker med kanalen, mener saken minner om magetopp-forbudet som ble innført ved Firehøjeskolen i Vejle i Danmark. Etter en ukes debatt ble forbudet ved barneskolen trukket tilbake.