– Guvernøren vår er en idiot

OPPDATERING: Flertallet av velgerne stemte mot å tilbakekalle Gavin Newsom, og demokraten beholder jobben som guvernør. Les mer om valget her.

– Jeg vil avsette guvernør Gavin Newsom fordi han har stengt ned bedrifter, skoler og kirker i et år sammenhengende, sier Alan Curry.

TV 2 møter Curry på et møte i regi av det republikanske partiet i San Diego, California.

Da pandemien først rammet Currys delstat i 2020, drev han fire restauranter. Nå har han stengt ned alle sammen for godt, og han gir guvernøren skylda.

– Vi har hatt langt mer omfattende koronatiltak her enn i nabostatene. I tillegg har skattenivået og antallet miljøreguleringer skutt til himmels. Det har blitt ulevelig her, sier han og slår ut med armene.

I den ene hånden holder han en plakat, der det står: Our Governor is an idiot.

– Vi mister våre beste folk på grunn av pandemihåndteringen og alle reguleringene. Se på Elon Musk. Han stakk til Texas fordi han ikke orket å drive forretninger her lenger, sier Curry.

NEDSTENGTE RESTAURANTER: Alan Curry har måttet stenge restauranten sine under pandemien. Han skylder på guvernøren Foto: Fredrik Kalstveit

Tilbakekallingsvalg

California er en av 20 delstater i USA, der det er mulig for innbyggerne å avsette en guvernør i midten av en periode ved et såkalt tilbakekallingsvalg.

Et tilbakekallingsvalg forutsetter at et visst antall innbyggere – nærmere bestemt 12 prosent av antallet som stemte under sist valg – skriver under på et opprop for å avsette guvernøren.

RISIKERER Å BLI AVSATT: Gavin Newsom kjemper for å beholde jobben som guvernør i California. Foto: DAVID MCNEW

At slike opprop igangsettes er ingen sjeldenhet i California, der hver eneste guvernør siden 1960-tallet har blitt forsøkt avsatt. Men vanligvis strander forsøkene før en når det nødvendige antallet underskrifter.

Ikke siden republikaneren Arnold Scwarzenegger erstattet demokraten Gray Davis i 2003, har et tilbakekallingsvalg blitt avholdt i California.

Så hvorfor skjer det nå? California har også blitt stadig mer demokratisk de siste årene og i 2018 vant guvernøren med rekordsifre.

Restaurantbesøk under nedstengningen

Det finnes flere versjoner av hva som har skjedd, men pandemien er i alle tilfeller en del av forklaringen.

Underskriftskampanjen, som nå har gjort seg gjeldende, ble startet i februar 2020, altså før pandemien.

Begrunnelsen den gangen var at skattene var for høye og at guvernør Newsom suspenderte praksisen med dødsstraff, til tross for at befolkningen stemte nei til nettopp det det tre år før. Vannrestriksjonene i den tørkerammede delstaten og manglende arrestasjoner av papirløse innvandrere, ble også oppgitt som grunner.

Underskriftskampanjen fikk imidlertid først bred folkelig støtte da pandemien traff California og guvernør Gavin Newsom innførte mer inngripende tiltak enn det var i nabostatene.

SAMLET UNDERSKRIFTER: Regler fra 1911 gjør det mulig å avsette valgte offentlige tjenestepersoner i California. Foto: Gregory Bull

Særlig upopulært var det da han stengte parker og strender i april 2020. Mange har også ergret seg over at flesteparten av delstatens skolebarn kun fikk fjernundervisning sist skoleår - mens Newsoms egne barn fikk vanlig klasseromsundervisning på en privatskole.

I november 2020, mens det fortsatt var full nedstengning, ble Newsom også avbildet inne på en Michelin-restaurant, der han nøt en bedre middag med familie og venner fra to andre husholdninger.

Den sistnevnte skandalen ga tilbakekallings-kampanjen vind i seilene, og i mars i år leverte initiativtakerne inn over to millioner underskrifter.

– Vaksinemotstandere og høyrekstremister

En annen versjon av det som har skjedd, fremmes på valgkampsiden til Gavin Newsom. Her beskrives bevegelsen som vil avsette han, som en koalisjon av republikanere, Q-Anon-konspirasjonsteoretikere, vaksinemotstandere og høyreekstremister.

DEMONSTRANTER: En liten gruppe demonstranter protesterer både mot Newsom og vaksiner i Culver City i California. Foto: Damian Dovarganes

Aviser som The New York Times og Los Angeles Times har også rapportert at de tidlige politiske møtene som ble avholdt, var befolket av en betydelig andel vaksinemotstandere og medlemmer fra Proud Boys.

I 2019 skrev også underskriftskampanjens primus motor, Orrin Heatlie, følgende på facebook: Sett mikrochiper på illegale innvandrere. Det funker. Bare spør dyrekontrollen. En kommentar han selv siden har sagt at ikke var ment bokstavelig.

Uansett hvor en plasserer kampanjens initiativtakere politisk, er det liten tvil om at nedslagsfeltet deres har blitt større.

Spørreundersøkelser viser at mange sentrumsorienterte demokrater også vil avsette Newsom. En av dem er forfatter og aktivist Michael Shellenberger, som har vært en livslang demokrat. Han er særlig oppgitt over hjemløskrisen i California, som har vart i mange år, men som har forverret seg nokså drastisk siden mars 2020.

– California har ikke blitt styrt skikkelig på lenge, men under pandemien har ting virkelig gått over styr, sier Shellenberger.

– Det ble tidlig bestemt at fengslene måtte ha færre innsatte og hospitsene færre beboere, av smittevernshensyn. Løsningen ble at man arresterte færre for vold og for å ruse seg på gata. Vi har anarkistiske tilstander her nå. Det er faktisk ingen overdrivelse, sier han.

HJEMLØSKRISE: Hjemløskrisen i California har vært ille i flere tiår, men har drastisk forverret seg i pandemiåret. Foto: Fredrik Kalstveit

Den nye boka til Shellenberger heter San Fransicko, men handler om hele California.

– Vi har 100 000 hjemløse i California, en langt høyere andel enn i noen annen delstat. Mange skylder på boligmangel og høye boligpriser, men boligprisene stiger andre steder i USA også, uten at de ser lignende utvikling. Dette er langt på vei en politisk skapt krise, og man kommer ikke utenom at California i praksis har vært en ettpartistat i mange år nå.

– Frykter for kvinners rettigheter

Når californierne i dag går til valgurnene, skal de stemme ja eller nei til om de vil avsette guvernøren. Deretter skal de stemme på en kandidat, som de vil skal erstatte Newsom.

Som vanlig i California stiller mange eksentriske kandidater til valg, deriblant den tidligere OL-vinneren og realitykjendisen Caitlyn Jenner.

REALITYKJENDIS: Caitlyn Jenner er en av de republikanske kandidatene under tilbakekallingsvalget. Foto: Fredrik Kalstveit

Fremst i det republikanske feltet er imidlertid radioverten Larry Elder, som har varslet at han vil bygge flere boliger for delstatens hjemløse og dessuten tilrettelegge for flere tvangsinnleggelser, slik at færre hjemløse med mentale lidelser er en del av gatebildet. En annen viktig del av hans politiske agenda, er så senke skattene i California.

HOVEDUTFORDRER: Den konservative radioverten Larry Elder ønsker å overta som guvernør i California. Foto: MIKE BLAKE

Elder, som selv er svart, har tidligere også markert seg som en innbitt kritiker av Black Lives Matter, som han mener er en voldsforherligende bevegelse. Han har også kalt systematisk rasisme i USA for «en løgn».

Under valgkampen er det likevel standpunktet hans om abort, som kanskje har blitt hyppigst diskutert. Elder er uttalt abortmotstander og dette uroer mange, til tross for han har presisert at han ikke vil prioritere abortinnstramninger i sin eventuelle guvernørperiode.

– Jeg er bekymret for hvordan et guvernørskifte vil påvirke kvinners rettigheter og menneskerettigheter generelt sett, sier collegestudenten Vivian McMan, som TV 2 treffer på gata i San Francisco.

– Jeg tenker på den nye abortloven i Texas. Jeg håper vi unngår lignende abortinnstramninger her, tilføyer hun.

Den nye loven, som trådte i Texas 1.september, forbyr kvinner å ta abort etter 6. svangerskapsuke. I California kan kvinner i dag ta abort til og med uke 24.

– For meg er det viktig at vi beholder de rettighetene som har blitt kjempet fram og ikke går bakover, sier McMan.

– Tøysete valg

FRYKTER ABORTINNSTRANINGER: Vivian McMan uroer seg for hva et guvernørskifte kan bety for kvinners rettigheter. Foto: Fredrik Kalstveit

For tre uker siden var det dødt løp mellom ja- og nei-siden under tilbakekallingsvalget. Nå ser det ut som om nei-siden har rykket i fra, men valgutfallet vil i stor grad avhenge av valgdeltagelsen.

Der nei-siden har den største velgerbasen i California, har republikanerne drevet en mer aktiv og langvarig valgkamp.

De siste ukene har imidlertid Newsom vært på valgkampturne sammen med blant andre USAs visepresident Kamala Harris.

Pengesterke støttespillere, som Neflix-direktør Reed Hastings, har også gitt ham finansielle muskler til å tapetsere sendeflatene til tv-stasjonene i California med politisk reklame.

Kampanjen til Newsom har per dags dato samlet inn nesten dobbelt så mye penger, som alle de republikanske kandidatene til sammen.

BLANT REPUBLIKANERE: Man skulle tro det var umulig å avsette en demokratisk guvernør i progressive California, men republikanerne har oppildnet velgerbasen sin i gullgraverstaten. Foto: Fredrik Kalstveit

San Francisco-beboeren Yasim Muddin Ahmed, sier at «alle han kjenner» nå har stemt, og at han selv ikke ville risikere å bli hjemme.

– Jeg synes også Newsom gjør en fremragende jobb, sier Ahmed, der han står utenfor garasjen i nabolaget Richmond i San Francisco.

– Ja, koronatiltakene har vært strenge, men vi har også hatt noen av de laveste smittetallene i USA. Han har også vist seg handlekraftig i møte med global oppvarming og skogbranner. Økonomien går også som det griner, selv under pandemien. Han er empatisk og menneskelig. I tillegg er han kjekk som få, og kona hans er heit. Hvorfor vil du avsette en sånn mann?

Ahmed trekker også legitimiteten til valget i tvil.

– Vi hadde et valg der vi valgte guvernør for fire år siden. Det burde ikke vært mulig med slike tilbakekallingsvalg. Det er bare sløs med tid og penger. Det er et tøysete valg.