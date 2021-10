Sulekha tapte intens sageduell – holdt skade skjult

Det ble en hard kamp mellom to rivaler i søndagens tvekamp på Farmen. Det endte med at Sulekha Geele (36) måtte forlate gården.

Kampen om å få komme tilbake på gården var til å ta og føle på, da tolk og oversetter Sulekha Geele (36) og bedriftsleder Grethe Enlid (49) konkurrerte i saging i sesongens andre tvekamp.

Det var nemlig en meget passiv aggressiv stemning mellom damene, da Enlid valgte Geele som andrekjempe.

Sulekha har gjort en avtale med en av deltakerne

– Game on, sa Geele da det ble et faktum at hun skulle møte Enlid i tvekamp.

Selv om Geele hadde en sterk tro på at hun skulle gå seirende ut av sagekonkurransen, måtte hun til slutt se seg slått av den hardbarka trønderen.

Se den intense tvekampen mellom Geele og Enlid, øverst i saken.

TAPTE: Sulekha Geele tapte sagekonkurransen mot Grethe Enlid og måtte forlate Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Intens stemning

Enlid ble valgt som førstekjempe, da hun ba ukens storbonde, Robert Michael Scott (53) å velge henne.

Årsaken var at hun ønsket å velge Geele som andrekjempe, for å kunne trives på gården.

– Jeg og Sulekha er veldig forskjellige, og for at jeg skal ha det bra tenkte jeg: Okey, da må det bli enten meg eller Sulekha som er her, forklarer Enlid til programleder Mads Hansen (37) i episoden.

Geele syntes det var latterlig at Enlid valgte å gå i mot henne.

– Jeg har behandlet henne med respekt. I begynnelsen gruet jeg meg litt, for jeg tenkte at hun er hyggelig. Men nå har hun vist sitt sanne ansikt. Det overrasker meg at hun vil ha meg som fiende, innrømmer hun i episoden.

Geele regnet med å bli valgt som andrekjempe, men ble overrasket over begrunnelsen.

– Sulekha er Sulekha. Hun har selvtillit ganger ti, og hun har et syn på ting som jeg ikke kan identifisere meg med, forklarer Enlid.

RIVALER: Det var en amper stemning mellom kjempene under tvekampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Holdt skade skjult

Selv om Geele tapte sagekonkurransen, angrer hun ikke på valg av gren.

– Jeg tenkte først på melkespannholding, men jeg har vondt i venstre skulder. Det er noe jeg har holdt hemmelig for de andre. Jeg klarte nesten ikke sove i går kveld. Så jeg angrer overhodet ikke på at jeg tok saging, forteller hun til TV 2 kort tid etter hun måtte forlate gården.

– Hva har skjedd med skulderen din?

– Jeg aner ikke, men jeg har hatt dritvondt i skulderen fra tid til annen, og det går nedover i armen min. Kanskje er det en betennelse, jeg vet ikke.

HATT VONDT: Sulekha Geele innrømmer at hun hadde vondt i den ene skulderen sin før hun kom inn på Farmen. Det har hun holdt skjult for de andre deltakerne. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Tror du skulderen kan ha påvirket utfallet i dag?

– Jeg sier ikke at det er årsaken til at jeg tapte i dag, for uansett om man har smerte eller ei så bør man prøve å vinne. Jeg bet tennene sammen, jeg saget for harde livet, og jeg er veldig stolt av min prestasjon. Jeg hadde ikke mangel på mental styrke, sier hun.

Geele bærer ingen nag over tapet, og ser seg selv som en vinner.

– Jeg brukte feil teknikk. Jeg saget skjevt og kom meg på knærne altfor sent. Men jeg «put in the work», og det kan ingen ta fra meg. Det kom fra sjelen. Jeg er en vinner i mine øyne, selv om Grethe vant, sier hun.

Sulekha forbereder seg til tvekamp på en spesiell måte

Fikk refs for divanykker

I løpet av sine to uker på Farmen-gården fikk Geele vist hvor god hun er på å lage mat, og hun var på tilbudssiden når det gjaldt klesvasking – til stor glede for enkelte av de mannlige deltakerne.

Hun utpekte seg også som en av de beste til å melke geiter, noe hun lærte da hun levde som nomade i Somalia.

Geele bermerket seg som en sterk dame med god selvtillit – kanskje litt for god selvtillit ifølge flere av deltakerne inne på gården. Deltaker Tina Teien (38) var blant de som reagerte på holdningen hennes, og mente hun hadde divanykker inne på gården.

Til slutt valgte Teien å trekke seg fra Farmen, men var tydelig da TV 2 ringte henne kort tid etter exiten, at det ikke var på grunn av Geele.

– Det skal gudene vite. Jeg hadde knust henne i enhver tvekamp, og jeg var klar for å få henne ut. Det vet jeg flere er. Vi var bare ikke en god match, sier hun.

Selv om noen fikk nok av Geeles divanykker, fikk hun god støtte av alliansen sin som besto av Heidi Lereng (24), Heidi Persdatter Greiner Haaker (56), Herman Herberth Herding (24) og Robert Michael Scott (54).

– «Mama G» (journ.anm. Heidi Persdatter Greiner Haaker) og «lille-Heidi» (journ.anm. Heidi Lereng) var mine bestevenner. Og Herman, som jeg rakk å faktisk bli glad i. Det samme gjelder Rob og Thorvald. Jeg håper i hvert fall tre av mine favoritter kommer til uke elleve, sier hun.

GODE VENNER: Sulekha Geele og Heidi Lereng ble gode venner inne på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Gjort en avtale

Før Geele dro tok hun et spesielt avskjed med flere av deltakerne.

– Jeg hadde en veldig fin avskjed med de jeg liker aller best. Det var noen gode ord fra begge «Heidiene», Rob og Thorvald, så det ble ekstra lange klemmer, sier hun.

Til TV 2 avslører Geele at hun har gjort en hemmelig avtale med noen av deltakerne inne på gården.

– Avtalen var at jeg, «Mama G», «lille-Heidi» og Herman skal til finalen. Thorvald er ikke inkludert i vår allianse, jeg bare liker han veldig godt. Og Rob har sagt at han regner med han ikke er der inne like lenge, men at han skal gjøre det beste ut av tiden han er der, forteller hun.

– Så du ønsker ikke å dra tilbake til gården for å vinne selv?

– Nei, jeg ble ikke med på Farmen for å vinne. Min intensjon var å markedsføre meg selv, og få litt PR for podcasten min – og for opplevelsen, selvfølgelig. Heidi er den mest verdige vinneren, synes jeg.

For at avtalene skal gå i boks må hun nå overleve på Torpet. Det er hun motivert for.

– Jeg har absolutt ingen forventninger til Torpet. Jeg får ta det som det kommer, men målet mitt er å ta noen treningsøkter å bli sterkere. Så får vi se hva som skjer med skulderen.

På Torpet møter hun Mohammed Sarmadawy (27) som forlot Farmen uken før, i tillegg til Daniel Godø (28) og Nils Kvalvik (40) – og planen hennes er klar:

– Jeg skal ikke vise så mye av personligheten min, slik at de andre ikke får sett hvor sterk jeg er, sier hun.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Se også Torpet mandag, tirsdag, torsdag og søndag når du vil på TV 2 Play.