– Jeg er glad jeg ikke slo av tv-en

Se Liverpool-Milan på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play onsdag kl. 20.45

Liverpool havnet i en råsterk Champions League-gruppe med Atletico Madrid, Porto og Milan. Onsdag gjester laget fra den italienske motehovedstaden Anfield.

Det er et oppgjør med historisk sus. For 16 år siden leverte Liverpool en av de sterkeste snuoperasjonene i fotballhistorien da 0-3 ble til 3-3 og påfølgende seier i straffesparkkonkurransen.

Husker Dudek-redningene

Jürgen Klopp var Mainz-trener på den tiden, men han husker kampen godt.

– For å være ærlig hadde jeg ikke planer om å se andre omgang, for alle bortsett fra Liverpool-garderoben tenkte nok at kampen var avgjort. Jeg husker at Dudek gjorde noen utrolige redninger. Han holdt dem inne i kampen. Liverpool scoret tre mål, men Milan kunne også scoret flere mål, sier Klopp.

– Det så ut som alt var avgjort. Så ble det en av de største fotballsensasjonene. Jeg er glad for at jeg ikke slo av tv-en, ler han.

Klopp tror det også kan ble spektakulært på Anfield onsdag.

– Liverpool-Milan er en kamp fotballfans må se. Milan har ikke vært i Champions League de siste sesongene, men de har gjort det veldig bra de siste 18 månedene. De ble nummer to forrige sesong og har startet denne sesongen veldig bra. Det blir en tøff kamp for begge lag, sier han.

– Trenger ikke lyve

Tyskeren avfeier snakk om å gjøre endringer i Champions League. Han mener Liverpool-gruppen viser hvor mye kvalitet som finnes i turneringen.

– Da vi så trekningen tror jeg ikke noen av lagene sa: «for en kul gruppe». Det er en tøff gruppe, vi trenger ikke lyve. Dette er ekte Champions League. Det handler kun om å få nok poeng til å komme videre fra gruppen, sier Klopp.

Zlatan Ibrahimovic gjorde comeback mot Lazio forrige helg og scoret etter sju minutter på banen, men Liverpool-manageren slipper å bekymre seg for svenske scoringer på onsdag. Zlatan sliter med en akillesskade og er ikke med i kamptroppen til Milan.

– Zlatan ville ha startet kampen om han var frisk. Men det er ikke noe poeng i å ta en risiko på et så viktig tidspunkt i sesongen. Det kommer mange store kamper. Slik er fotballen, og vi har mange gode alternativer i angrepsrekken, sier Milan-trener Stefano Pioli og la til at han tror man får se Ibrahimovic tilbake på banen snart.

Foto: Reporter Torino / Ipa

Klopp er full av lovord om spissen som snart blir 40 år.

– Zlatan. For en spiller. Jeg så et klipp av ham da han ble skadet. Så var han kjapt tilbake på spinningsykkelen og skrev «løver hviler ikke». Han har alltid rett. Han kom innpå forrige kamp og scoret umiddelbart. Zlatan er en av de beste spillerne fotballen har sett. Han vet det, og han er ikke redd for å fortelle oss det. Det liker jeg. Det er fortsatt drivstoff på tanken, og han klarer å skvise ut den siste dråpen av kroppen, sier Klopp.

På pressekonferansen bekreftet Klopp at Harvey Elliott skal opereres i London tirsdag ettermiddag.