Klar advarsel til Støre: – De er livredde for at det skal skje

Rødt kom over sperregrensen på årets stortingsvalg. Nå er partileder Bjørnar Moxnes klar for å stille krav til Jonas Gahr Støre, med en klar advarsel om hva som vil skje dersom han ikke blir hørt.

TV 2 møtte Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Oslo sentrum etter valgsuksessen mandag. Rødt endte på 4,7 prosent, som gir åtte mandater på Stortinget.

– Det er veldig bra. Nå er vi en sterk kraft til venstre, og skal presse fram den politikken som hundretusener av folk har stemt fram, sier Moxnes.

Han peker på at Ap-leder Jonas Gahr Støre har lovt at han skal få ned forskjellene, bekjempe privatisering og kutte klimagassutslipp.

– Han har lovt masse som har gitt gjenklang, ikke minst med Rødt sin vekst. Vi har nå en enorm mulighet til å få med en ny regjering på ny kurs og levere på alt de har lovt, etter åtte år med borgerlige skattekutt og privatisering og handlingslammelse i miljøpolitikken, sier Moxnes.

– Må få noe igjen for stemmen sin

Ved 13.30-tiden hadde Moxnes ennå ikke snakket med Støre i løpet av tirsdagen, men forteller at de hadde en prat mandag morgen.

– Støre sa at hvis det blir et skifte, så skulle han snakke med alle partiene som hadde jobbet for det skiftet. Så det vil nok skje, sier Moxnes.

Ledelsen i Rødt samles tirsdag ettermiddag for å diskutere hvordan partiet skal arbeide framover.

– Vi må sørge for at de som har stemt på oss får noe igjen for det. At vi får til noe på gratis tannhelse og gjør slutt på at én av fem nordmenn ikke har råd til å ta vare på tennene sine, sier Moxnes, og fortsetter:

– Vi skal ta profitten ut av velferden, vi skal beskytte arbeidstakerne mot sosial dumping og EØS, og vi skal få ned utslippene på en kraftfull og rettferdig måte. Da trengs Rødt og den utålmodigheten vi har for å gjøre vei i vellinga.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har grunn til å feire med kake, men kan vente seg tøffe krav fra Rødt. Foto: Jonas Henriksen / TV 2

– Et pressmiddel vi skal bruke

Moxnes sier valget er historisk for Rødt og venstresiden.

– Dette er noe helt nytt. Tidligere har de rødgrønne styrt alene, og det ble ikke noen ny kurs. Med Rødt på Stortinget med åtte mandater, kan vi få det til. Med Rødt som en kraft til venstre, kan vi presse fram en ny kurs, sier Moxnes, og utdyper:

– Ap vet at hvis de ikke leverer, står vi klare til å ta imot hundretusener av skuffede velgere. Vi kommer til å havne på tosifret på kort tid hvis de ikke leverer varene. Det vet Ap, og det er et pressmiddel vi skal bruke for å få gjennomført en ny retning for landet vårt.

– Hva blir Rødts aller viktigste krav hvis Støre ringer?

– Vi har sagt at vi skal få til gratis tannhelse for å få ned forskjellene, vi skal få profittfri velferd, vi skal beskytte arbeidsfolk mot sosial dumping og vi skal få ned utslippene på en kraftfull måte.

– Selvsagt en trussel

Dersom Støre sier nei til Rødts krav, spår Moxnes at velgerne vil strømme til Rødt fra Ap.

– Men dette er ikke før om fire år?

– Tro meg; Arbeiderpartiet er ikke lystne på å gjøre Rødt til et parti med tosifret prosent på kort tid. De er livredde for at det skal skje, og kommer til å kjenne det presset hver dag på Stortinget fra oss, og ikke minst fra Fagbevegelsen som vi jobber tett sammen med for å sikre at en ny regjering leverer den kursendringen de har lovt.

– Det er en trussel til Støre?

– Ja, selvsagt. Sånn fungerer politikken. Hvis de ikke leverer varene og skuffer velgerne, står vi klare. Det vet Støre, det vet Fagbevegelsen og det vet hundretusener av velgere – vi er der.