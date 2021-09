Fikk krav om barnebidrag for barn han ikke visste om – banket opp barnemor

Lørdag ettermiddag 20. februar: Kvinnen har vært innom en butikk og går med stø kurs mot bilen sin når hun får øye på ham.

Hun åpner bildøren, men han er raskt fremme og lukker den igjen. Han stiller seg i veien mens han tråkker på føttene hennes.

En tydelig uhyggelig samtale avsluttes etter halvannet minutt når mannen slår henne to ganger i ansiktet med knyttet neve.

Forslått og blodig faller kvinnen mot bakken og slår hodet i asfalten. Det tar omtrent 20 sekunder før hun kommer til seg selv.

Ifølge mannen skjer handlingen i nødverge, men retten ser fullstendig vekk fra forklaringen hans. Hele hendelsen er filmet av overvåkingskameraer.

Fikk sjokkbeskjed

Nylig ble mannen i 50-årene dømt til fem måneders fengsel for vold. Han må også betale 30.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

– Hun er takknemlig for at det nå endelig er en dom mot ham, for dette er en person som etter hennes syn har vært farlig for henne i lengre tid. Hun håper at han nå vil la henne være i fred, sier kvinnens bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag til TV 2.

Kvinnen og mannen hadde en relasjon for mer enn ti år siden, da kvinnen ennå var gift med en annen mann.

Samtidig fikk kvinnen to barn som ble registrert som den daværende ektemannens barn.

Få år senere ble hun skilt fra mannen og møtte en annen.

Så, i 2019, besluttet hun å fortelle den nå voldsdømte mannen at det i virkeligheten var han som var far til hennes to barn, som nå var i barneskolealder.

Vil adoptere

Mannen ble pålagt å avlegge DNA-prøver som fastslo at han var far til barna.

De to er ikke enige om de videre omstendighetene, men i fjor fremsatte NAV et krav mot tiltalte, der han ble bedt om å betale kvinnen 510 kroner i måneden for hvert av barna.

Kvinnen har samtidig bedt om at mannen skriver under på adopsjonspapirer som gjør hennes nye samboer til barnas far. Kravet om barnebidrag vil i så fall bortfalle, men mannen har likevel ikke vært villig til å signere.

I stedet har mannen bedt om å få møte barna sine uten moren til stede. Det har kvinnen motsatt seg, ifølge egen forklaring fordi barna ikke vet hvem deres biologiske far er og ikke ønsker å møte ham.

Kan fortsatt anke

Dommen fra Oslo tingrett er enstemmig og slår fast at «det dreier seg om grov og farlig vold mot forsvarsløs kvinne», og at det «fremstår som et hell at volden ikke fikk mer alvorlige følger for fornærmede».

Retten finner det også skjerpende at volden i realiteten er uprovosert, og at den skjedde på et offentlig sted med kunder gående til og fra en butikk.

Dommerne finner ingenting å bemerke i formildende retning for mannen, som har til 24. september på å avgjøre om han vil anke dommen. Hans forsvarer Svein Holden vil ikke kommentere saken.