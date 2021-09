VIF-helter hyller avdød klubblegende: – Han var en ledestjerne

Klubblegendene i Vålerenga er over seg av begeistring for klubbens nye storstue, men synes det er trist at en av de aller største heltene, Einar Bruno Larsen, aldri fikk oppleve nye Jordal Amfi.

Se Vålerenga-Frisk Asker på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra kl. 18.25



– Det har blitt mye bedre enn jeg drømte om, sier Jan Kock, eller "Lille Jan" som er kallenavnet i Vålerenga-miljøet, og skuer utover de tomme tribunene i nye Jordal Amfi.

To dager senere skal endelig Vålerenga få ta imot flere enn de 200 tilskuerne forrige sesongs koronarestriksjoner tillatte.

2.500 tilskuere har mulighet til å se hjemmepremieren mot Frisk Asker.

Kock kan nesten ikke vente.

– Det blir et eventyr! Det er et kjempeanlegg. Jeg håper det kommer mange mennesker, sier han med et stort smil.

– En annen verden

Han og tidligere klubbkamerat og nå kamerat, Harald "Hakki" Haugen har til sammen ni kongepokaler.

De vokste opp på Jordal og har utallige minner fra det gamle anlegget.

Før gamle Jordal Amfi sto ferdig spilte de på utebaner. Haugen minnes godt første gang de spilte inne i det som den gang var et nytt amfi.

– Det var en helt annen verden. Den var veldig, veldig flott. Det var vel Europas flotteste bane da den ble bygd, men det var på tide at det skjedde noe. Jeg savner ikke gamle Jordal Amfi, for dette er en annen verden, sier han.

– Den ligger jo på samme sted og har lignende utforming. For meg er dette litt som gamle Jordal, sier Kock.

MANGE MINNER: Jan Kock og Harald Haugen vokste opp i gamle Jordal Amfi. De savner ikke det gamle anlegget, og er glade for at nye Jordal Amfi er ferdig. Foto: Torstein Wold / TV 2

Gikk bort i sommer

De to kameratene gleder seg til torsdagens kamp, men synes det er trist at Vålerenga-legende og deres tidligere kamerat, Einar Bruno Larsen, ikke får oppleve nye Jordal Amfi.

– Det hadde vært en drøm for han å være her, sier Kock.

– Det er synd at Bruno ikke fikk vært her, sier Haugen.

Bruno Larsen gikk bort i juli, 81 år gammel.

Han var et multitalent, og hevdet seg i flere idretter. Han har klubbrekorden til Vålerengas fotballag med 99 scoringer. Bruno Larsen fikk med seg tre landskamper i fotball. Han spilte også 40 VM- og OL-kamper for Norge i ishockey, og ble norgesmester seks ganger med Vålerenga. I 1963 ble han tildelt gullpucken som årets spiller. Han fikk også med seg tre landskamper i håndball.

– Det var jo to som dro lasset her. Det var Terje ("Hengern" Hellerud) og Bruno. De var heltene våre, sier Haugen.

– Han var en ledestjerne. Vi så opp til ham, sier Kock.

ET GODT MILJØ: Hver tirsdag møtes Vålerenga-veteraner på "brakka". De gamle Vålerenga-heltene er glade for å ha et slikt felleskap. Foto: Torstein Wold / TV 2

Sikker på seier

Det er store forventninger til årets Vålerenga-lag. TV 2s eksperter har plassert laget øverst på sitt tabelltips, men Kenneth Larsens menn tapte serieåpningen borte mot Stjernen.

De to kameratene er ikke like sikre på at dette skal bli Vålerengas sesong.

– Det er veldig tøft å ta gull i år. Nivået på den øverste serien i Norge har blitt langt bedre de siste årene. Vi får håpe, men det skal mye til, tror jeg, sier Kock.

Haugen føler seg sikrere på at det blir en jubelsesong for de kongeblå fra Oslo øst.

– De forsterkningene de har fått ser veldig bra ut. De har forsterket på de plassene som var svake. I år tar Vålerenga norgesmesterskapet. Ikke som "Lille-Jan" sier, sånn halvveis "ja". Vent og se, det er bankers. De vinner, sier han.