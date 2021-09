Verdensmesteren som ikke får være med i OL

Sist vinter ble hun tidenes første verdensmester i kombinert for kvinner. Og Gyda (19) vinner alt hun stiller opp: verdenscup, NM og VM.



OL kan hun derimot se langt etter, ettersom kombinert for kvinner fortsatt ikke har kommet på programmet.

Folkefest

– Det er selvsagt skuffende at jeg må være hjemme under OL. Derfor blir nå VM i Trondheim det store målet.

– Det er lenge til 2025?

– Ja, men jeg er overbevist om at det blir en spesiell opplevelse. Jeg bor jo i Trondheim, det blir hjemmebane, mye folk langs løypa, en folkefest. Jeg har virkelig noe stort å se fram til, forklarer Gyda, som kommer fra Dalsbygda. En viss Therese kommer også derfra. Therese Johaug er søskenbarnet.

SØSKENBARNTREFF: Karstein Johaug, Gyda Westvold Hansen, Gaute Westvold Hansen og Therese Johaug.

Therese Johaug

– Therese har betydd mye for meg. Først og fremst for motivasjonen. Therese har vist at det er mulig å komme fra en liten plass og lykkes. Og jeg vet hva som kreves for å nå toppen: det er mye trening.

Kombinertlandslagets trener, Thomas Kjelbotn, understreker treningsviljen:

– Gyda er utrolig målbevisst. Det blir en nedtur å måtte være hjemme under OL i Bejing, men jeg vet at det jobbes godt for å få kvinne-kombinert på OL-programmet i 2026. Jeg tipper Gyda har det i bakhodet.

– Så klart det er er en gulrot, sier hun.

OL-gull 2026?

– Du vil også bli tidenes første vinner av olympisk gull for kvinner i kombinert?

Tidenes første verdensmester i kombinert for kvinner under VM på ski i Oberstdorf, Tyskland. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ja!

– Herrene har flere øvelser, er tiden moden for flere renn også for dere?

– Ja, på litt sikt tror jeg at vi er klar for det. Det må iallfall være et mål for oss.

Men det store målet for Gyda Westvold Hansen er altså VM på ski i Trondheim 2025.