Erna Solberg vil fortsette som Høyre-leder

Avtroppende statsminister Erna Solberg sier at Høyre vil søke et bredt borgerlig samarbeid i rollen som opposisjonsparti.

Erna Solberg ønsker å reise seg etter nederlaget i årets valg og lede Høyre til valgseier i 2025.

– Jeg har sagt at dette er en diskusjon som vi må ta i vårt parti. Jeg har motivasjon og lyst til å lyst til å fortsette, sier Solberg til VG. Dette bekrefter hun også til TV 2 etter møte med pressen.

– Tror du det vil gå å bli gjenvalgt?



– Jeg tror Høyre har et veldig godt grunnlag for å bli gjenvalgt i 2025, sier Solberg til TV 2.

Solberg oriterte om veien videre under en pressekonferanse klokken 13. Der gratulerte hun Jonas Gahr Støre med seieren, samt takket alle partikolleger som har stått på i valgkampen.

– Takk også til alle som brukte stemmeretten sin, sier Solberg.

Videre går hun inn på en rekke tema hun mener regjeringen har lykkes med de siste åtte årene.

– Samarbeid er Høyres vei videre

– Gjennom åtte år har vi hatt fire ulike sammensetninger i regjeringen, men hele tiden har vi hatt et godt borgerlig samarbeid i bunn for dette, sier hun.

– Dette vil også være Høyres vei videre, sier hun og takker Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet for samarbeidet.

Høyre fikk 20,5 prosent oppslutning og greide med det målet om å få over 20 prosent.

Målet om å fortsette i regjering var de imidlertid ikke i nærheten av å klare. De borgerlige fikk 68 mandater, langt unna de 85 som kreves.

– Vi kommer til å jobbe med de samme sakene i opposisjon som vi gjorde i regjering, sier Solberg.

– Kan du dele med oss om hvordan det blir for deg personlig?

– Jeg har hele tiden hatt den innstillingen at jeg kunne måtte gå av når som helst. Og jeg er sånn at når noe er ferdig, så tenker jeg videre. Nå tenker vi på hvordan vi kan gjøre Norge bedre de neste fire årene i opposisjon, sier Solberg.

– Ikke kjempeleit

På spørsmål om det er deilig å være ferdig, svarer Erna benektende.

– Nei. Det er ikke deilig. Det er ingen grunn til å synes dette er kjempeleit. Vi er på midlertidige kontrakter i politikken, og er man i mindretallsregjering er man på mange måter på oppsigelse hver dag - eller muligheten for det. Så man må venne seg til det, sier Solberg.

Hun sier hun vil savne folkene som jobber på Statsministerens kontor og i departementene.

– Det er så mange flotte folk som bidrar til gode beslutninger, sier hun.

Råd til Støre

Solberg har et godt råd til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre. Han må være seg selv og ikke forsøke å være noe annet.

– Mitt beste råd er at han må være seg selv i måten han jobber på, han må ikke finne noen andre modeller, sier Solberg.

– Det er så altoppslukende å være statsminister at hvis du skal forsøke å bygge et image, gjøre eller være noe annet enn det du er, så kommer det bare til å være vanskelig, sier hun.

Orienterte kongen

Solberg forteller under pressekonferansen at hun har orientert kong Harald om at det er et nytt flertall i Stortinget. Hun har ikke levert avskjedssøknad ennå.

Det vil hun først gjøre når et statsbudsjett er lagt fram og en ny regjering er klar for å ta over.

– Det er først når avskjedssøknad er levert til kongen at regjeringen blir et forretningsministerium. Fram til det vil regjeringen styre med alle fullmakter regjeringen har, understreker Solberg.

Hun sier regjeringen også fortsatt har fullmakt til å håndtere kriser.

– Det betyr at vi vil fortsette å håndtere koronasituasjonen fram til en ny regjering er på plass, sier Solberg.