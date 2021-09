Putin må i isolasjon etter nærkontakt

Ifølge Reuters, skal den russiske presidenten Vladimir Putin i isolasjon etter at flere personer i hans nære krets har testet positivt på koronaviruset.

Har testet seg

I følge talsperson for Kreml, Dmitry Peskov, har Putin testet negativt på koronaviruset, og skal være helt frisk.

Det er heller ikke klart hvem i kretsen rundt Russlands president som er blitt koronasmittet.

Kreml melder at Putin tok avgjørelsen om å gå i isolasjon etter at han møtte presidenten av Syria, Bashar-al-Assad på mandag.

Den russiske presidenten har fått to doser av Sputnik-vaksinen. I tillegg har Kreml satt inn ekstra tiltak for å holde presidenten frisk, som desinfiseringstuneller og koronatester.

Russland hardt rammet

Den russiske presidenten deltok på en rekke arrangementer mandag. Han møtte russiske Paralympics-deltakere, var til stede under en militærøvelse der russiske og hviterussiske styrker trente sammen og møtte Syrias president Bashar al-Assad.

Russland er hardt rammet av pandemien. Så langt er det registrert over 7,1 millioner smittede. Det statlige statistikkbyrået Rosstat opplyste i august at det totale antallet virusrelaterte dødsfall i Russland ved utgangen av juli var over 215.000.