Sjekket opp ektemannen på jobb: – Jeg begikk et grovt presseetisk overtramp

– Jeg synes det er helt fantastisk, jeg. Vi har blitt nyforelska igjen etter bryllupet. Det kickstarta en gammel glød, så det føles kjempedeilig, sier programleder i God kveld Norge, Niklas Baarli, om helgens store begivenhet.

– Nå har vi hatt to dager på sofaen med hverandre, hvor vi har halvsovet og kommet oss etter feiringen, så vi har fått mye intimitet og kos – det synes jeg er fint, fortsetter Benjamin Silseth – kjendispsykolog og familieterapeut.

I helgen ga de hverandre sitt ja etter ti år som kjærester. Sammen med 100 venner og familiemedlemmer, feiret de kjærligheten i Holmenkollen i Oslo.

– Vi hadde ett mål med bryllupet og det var at det skulle være en heidundrendes fest og at folk skulle krabbe hjem. Det var det flere som gjorde, og det gjorde vi også, så da tenker jeg at det var en suksess, forteller Niklas.

De forteller om flotte taler både fra foreldre, søsken, forlovere – og ikke minst til hverandre.

– Det var grining og masse følelser. Når man både ler og hikster litt samtidig, det er den beste følelsen, minnes Benjamin

– Det som kanskje rørte mest, var det at vi lovet hverandre dypt og hellig at vi skulle fortsette det fine vi har skapt, påpeker Niklas.

Ble sjekket opp på jobb

Paret har nå skrevet en bok sammen, og har også en egen podkast med navnet «Baarli og Benjamin går i terapi». Det var også i jobbsammenheng de møttes for første gang.

Niklas jobbet da i NRK, og Benjamin var programleder i det mye omstridte programmet «Trekant». Niklas insisterte på å intervjue mannen som skulle vise seg å bli hans ektemann ti år senere.

– Jeg begikk et grovt presseetisk overtramp, hvor jeg brukte hele intervjuet på å sjekke opp Benjamin. Det er veldig vondt å si det nå, men ett av spørsmålene mine var: «Hvordan er det å være så kjekk?», sier han lattermildt og fortsetter:

– For det første er det dårlig journalistikk og for det andre så er det veldig ræva etisk, men det funka, så da tenker jeg det går greit.

– Det er noe med å være 20 år gammel, svett og usikker og sitte i et av sine første intervju og bli servert det spørsmålet, fortsetter Benjamin.

Siden har de vært et par, og de innrømmer at det har vært ti intense år på godt og vondt. Blant annet måtte de håndtere et avstandsforhold, da Benjamin flyttet til Budapest i to år.

– Vi har gitt hverandre 20-årene våre, og det er kanskje de mest intense årene man har. Det har vært mye opp og ned og runddans, og etter ti år tenkte vi at «nå har vi prøvekjørt dette forholdet så lenge at det er på tide å krone det,» forklarer de.

De nygifte paret legger til at det er nettopp derfor de valgte å gifte seg nå.

Rake motsetninger

Det er lett å få et inntrykk at kjendisparet er ulike, og det kan de begge bekrefte.

– Jeg pleier å si at vi er rake motsetninger. Benjamin er smart, strukturert, utdanna og vakker. Jeg har ikke fullført videregående, kommer fra Moss og har ikke struktur i helvete. Men de sier at motsetninger tiltrekker hverandre, og det er vel vi kanskje et bevis på, sier programlederen.

– Jeg synes han selger seg litt kort også, for jeg synes Niklas er verdens kjekkeste. Så hvis vi skal gå på utseende, synes jeg han stiller mye sterkere. Han har veldig mye å by på som jeg trenger i livet, for der jeg er strukturert er Niklas en løs, spontan kanon, så jeg tror vi trenger litt hverandre, sier Benjamin og legger til:

– Han trekker meg ut i det ukjente og jeg trekker han inn i det trygge – og man trenger begge deler. Mange tror at man vil være sammen med en kopi av seg selv, det er det veldig få som vil.

Krangler så busta fyker

Som forhold flest, er det lett å forsøke og forandre hverandre så fort man blir trygge på hverandre. Dette startet også Niklas og Benjamin med tidlig, og sistnevnte skal ha uttalt at Niklas var et oppussingsprosjekt som han hadde tatt på seg. Dette fant fort ut at det ikke er sånn det fungerer.

– Du klarer ikke å forandre et menneske og jo fortere du innser det, jo mer harmoni får du i forholdet. Jo før du innser at kjæresten din er som han er, jo lettere blir det for dere begge to. Også kan man heller ha det gøy med de forskjellene, påpeker programlederen.

Men selv om de har lært seg å elske ulikhetene, krangler de rett som det er. Mens Niklas er relativt flat i følelseslivet og hater å krangle, har Benjamin masse følelser han trenger å få utløp for – gjerne gjennom en krangel.

– Det å bo med Niklas er litt som å bo med en tenåringsgutt veldig ofte, så vi krangler mye om hvem som skal rydde opp hjemme, vaske gulv, ta ut av oppvaskmaskinen – helt grunnleggende ting som vi aldri blir ferdig med.

– Men vi har funnet noen løsninger her og der. For eksempel har vi fått oss vaskehjelp, som jeg mener er den største seieren for vårt forhold noensinne, legger Niklas til.

I forkant av bryllupet skrev de boken «Baarli og Benjamin fjerner slagget», der de tømte skittentøyskurven og snakket seg gjennom deres små og store utfordringer som par. Økonomi, sjalusi og festing var noen av fallgruvene de tar opp i boken.

– Vi har vært alt for flinke til å skyve disse tingene foran oss. Det føltes som at når vi skulle gifte oss, så burde vi grave litt i det, sånn at vi er helt sikre på at vi gifter oss med riktig fyr, sier Niklas og fortsetter:

– Så sjalusien har vi for eksempel snakket oss gjennom og det er vel ingen av oss som føler noe særlig på det lenger, så det har vi rett og slett fikset opp i. Det hjelper å snakke om det og skjønne hvorfor den andre tenker som den gjør og hvorfor man agerer som man gjør – det er ofte det man ikke helt skjønner med partneren sin. Hvis man får tatt de samtalene, så blir man veldig mye smartere i forholdet sammen.