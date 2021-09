Omsorgsarbeider dømt for voldtekt: «Liksom en bryter som svitsja»

En mann i et omsorgsyrke er dømt til tre år og ni måneder i fengsel for voldtekt. Snapchat-meldinger mellom ham og kvinnen ble viktig for retten da mannen nektet straffskyld.

Voldtekten fant sted i Oslo i mai 2019.

Den domfelte mannen i 20-årene hadde kjent kvinnen i flere år da hun skulle sove over hos ham i forbindelse med en sammenkomst der hun trengte et sted å overnatte.

Under rettssaken mente de begge at de hadde vært gode venner.

«Relativt hard vold»

Mens mannen har forklart at de to la seg i samme seng og hadde frivillig sex, mener kvinnen at hun la seg alene og våknet av at han forgrep seg på henne.

Etter hendelsen reiste kvinnen, etter noe tid, til et overgrepsmottak. Dokumentasjonen derfra viser omfattende skader over store deler av kroppen, noe mannen har forklart med lekeslåssing og røff sex.

Oslo tingrett mener at skadene er så store at de «trekker i retning av at hun har blitt utsatt for relativt hard vold».

Videre mener retten at de psykiske ettervirkningene for kvinnen, som ble sykmeldt i lang tid og har endret karrierevalg etter hendelsen, tyder på at hun har vært utsatt for en alvorlig hendelse.

Sendte flere meldinger

Helt sentralt under rettssaken i begynnelsen av september var også enkelte Snapchat-meldinger som mannen sendte til fornærmede dagen etter hendelsen.

Der skrev han blant annet «jeg var skikkelig dum og røff mot deg...» og «ligget i senga hele dag med den verste angsten jeg noen gang har hatt. Skjønner virkelig ikke meg på at det gikk så langt.»

«Jeg husker at vi koste oss i senga, så ble jeg veldig røff mot deg, fysisk og verbalt...det var liksom en bryter som svitsja», står det videre i meldingsloggen.

Mannen har ikke benektet at han sendte meldingene, men mener at det kan ha vært flere meldinger som retten ikke har sett, ettersom Snapchat i utgangspunktet sletter meldinger når de er åpnet og lest.

Kvinnen har forklart at hun flere ganger sa nei og gjorde kraftig fysisk motstand for å få slutt på overgrepet. Til slutt ga hun opp å gjøre motstand.

– Hun synes saken har vært en stor belastning, og hun mener dommen er riktig, sier kvinnens bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen til TV 2.

Fikk strafferabatt

Utgangspunktet for voldtekt til samleie er etter norsk rettspraksis fire års fengsel.

Retten mener dessuten at mannen skal straffes strengere fordi voldtekten innebar ulike former for seksuell omgang, samt biting, lugging, kvelertak og annen vold.

Mannen har ikke tilstått noe overgrep, men retten mener likevel at han skal ha noe strafferabatt for å ha erkjent at de to hadde seksuell omgang.

Retten har også vektlagt i formildende retning at det har gått to år og en måned fra lovbruddet til dommen foreligger. På et tidspunkt hadde saken fire-fem måneder ren liggetid hos politiet uten at det pågikk etterforskning.

Samlet sett har en enstemmig tingrett idømt mannen tre år og ni måneders fengsel. I tillegg må han betale 150.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

Dommen er i tråd med påstanden fra konstituert statsadvokat Karl Kristian Nordheim Hauge.