SV-veteran Karin Andersen falt ut etter 28 år på Stortinget: – Det har vært livet mitt

Andersen er en av de lengst sittende på Stortinget. Hun kom inn første gang som vararepresentant for SV i 1989, og har sittet sammenhengende på Stortinget i seks perioder, fra 1997 til i dag.

– Det er veldig bra at SV har gjort et bra valg og har framgang, men jeg er lei meg for at jeg ikke har bidratt med ett mandat til, sier Andersen til TV 2.

SV gikk fram med ett prosentpoeng i Hedmark, til 6,7 prosent, men mistet likevel et mandag på grunn av valgordningen. AP tok i stedet et nytt mandat, selv om partiet gikk tilbake.

– Dette slår ut litt bingo, men jeg er nok en av dem som har vært mest forberedt, sier hun.

Hun beklager at det nå ikke blir noen SV-representanter på Stortinget fra Innlandet.

– Men det er ikke noe synd på meg. Det blir rart, men jeg har vært et privilegert menneske, sier Andersen.

– Hva skal du gjøre nå?

– Nå skal jeg rydde kontoret og flytte ut av stortingsleiligheten og bli sagbruksarbeider. Ektemannen har kjøpt et mobilt sagbruk, og vi har noe tømmer liggende, sier SV-veteranen.

Men mannen er pensjonert, og noen stor virksomhet blir det ikke, understreker hun.

Heier på Lysbakken

Andersen sier hun vil gjøre det hun kan for å støtte SV-leder Audun Lysbakken og de som skal inn i regjeringssonderinger og trolig forhandlinger med Ap og Sp.

– Nå skal jeg heie på Lysbakken. Han er en klok og god leder, som jeg stoler hundre prosent på. Vi har vært igjennom en krevende valgkamp, men jeg vet at det han skala igjennom nå er mye mer krevende, sier hun.

– Hva kommer du til å savne mest når du går ut av Stortinget?

– Muligheten til å bruke Norges viktigste talerstol, og et unikt godt arbeidskollegium. Det har vært livet mitt, sier Andersen, etter til sammen 28 år på Stortinget.

Slipper ikke gamle saker

Andersen har markert seg sterkt som innvandringspolitiker, ofte i konfrontasjon med Frps Jon Helgheim, som også går ut av Stortinget.

Andersen har blant annet kjempet for bedre rettssikkerhet for asylsøkere., og jobbet lenge for å få til en foreldelsesfrist i tilbakekall av norsk statsborgerskap. Hun stod i fremste rekke for å få hentet asylsøkere til Norge fra Moria-leiren i Hellas, og engasjerte seg sterkt i den mye omtalte «Mustafa-saken».

– Jeg kommer til å jobbe for de sakene jeg har vært engasjert i gjennom partiet, og bidra ti en folkelig engasjement, sier hun.