Gary Neville: – Det kan være at de fire beste lagene i verden nå er Premier League-lag

Tirsdag ruller Champions League-fotballen igjen, og Sky Sports-ekspert Gary Neville har store forventninger til de engelske lagene.

– I Premier League-historien har jeg ikke sett fire lag som er så gode som topp fire-lagene i øyeblikket, og jeg tror ikke vi har sett Premier League så god når det gjelder kvalitet. Det kan være at vi har de fire beste lagene i verden akkurat nå, proklamerte han under mandagens Monday Night Football-sending.

– Liverpools førsteellever, om de holder seg friske, er fortsette den beste elleveren i Premier League. Liverpool blir ikke en gang snakket om for øyeblikket, illustrerer Neville.

– Maktsentrum har skiftet

Sammen med Merseyside-klubben er det regjerende Champions League-mester Chelsea, Premier League-vinner Manchester City og et solid opprustet Manchester United som blir Englands CL-representanter. Men er dette de fire beste lagene i verden akkurat nå?

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller kjøper ikke helt det Neville sier.

– Jeg er kanskje ikke helt enig i det, men det er ikke langt unna sannheten. Det eneste er at Paris Saint-Germain, som har fått et helt fabelaktig lag, der har vi ikke sett alle de gode spillerne sammen ennå. Det er vanskelig å si akkurat hvor gode de er. Jeg vil også ha inn Bayern München i den miksen, sier han under tirsdagens Champions League-frokost på TV 2 Nyhetskanalen.

Likevel er han ikke i tvil om at det nå er Premier League som igjen er verdens beste liga.

– De siste årene har maktsentrum skiftet fra Spania til England, sånn har det blitt. De spanske lagene og den spanske ligaen var best bare for noen år siden. Sakte, men sikkert, er det den engelske ligaen som igjen har overtatt den tronen. Chelsea er der, Manchester City er der, Liverpool er der og kanskje til og med Manchester United, som nå har rustet opp veldig. De er også nødt til å utfordre om de store trofeene, sier eksperten.

Peker på Chelsea og PSG

Selv holder han den regjerende mesteren som favoritt i skrivende stund.

– Akkurat nå ser jeg ingen bedre lag enn Chelsea, sier Stamsø-Møller.

– Det Tuchel gjorde etter han overtok Chelsea var veldig imponerende. Fra nyttår og frem til nå synes jeg det har vært det beste laget i verden, slår han fast.

Men det er mange om det gjeve Champions League-trofeet, og Stamsø-Møller er spesielt spent på hvordan PSG kommer til å fungere med sine mange, brennhete nyervervelser.

I sommer har Paris-klubben forsterket med Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum og Achraf Hakimi.

Legger man til Neymar, Kylian Mbappé og resten av stjernegalleriet som allerede var på plass i Paris, får man en stall det virkelig lukter svidd av.

– Jeg tror det kommer til å svinge bra. Mannskapsmessig er PSG egentlig den største favoritten, men det er ikke godt å si hvordan det kommer til å fungere når de spiller sammen. De har hatt en tendens til bare å nesten klare det hittil. Det store, store målet til klubben, som satser knallhardt, er å vinne Champions League, påker han.

SKAL DET ENDELIG LYKKES? Lionel Messi kan vise seg å bli den siste brikken i PSGs Champions League-puslespill. Foto: Benoit Tessier

Nesten-lag ispedd mestere

Fotballeksperten tror også Manchester United nå er i utfordrerposisjon, og mener det spesielt er én ting som taler til deres fordel.

– Det er faktisk at Manchester United under Ole Gunnar Solskjær har hatt en evne til å være gode mot de beste lagene. Det er det Champions League handler om. De må unngå å gjøre det de gjorde forrige sesong, å ryke ut i en gruppe de skal gå videre fra, de har en enda enklere gruppe denne sesongen. Når de først kommer seg til et sluttspill, har Manchester United et lag som er besatt til å kunne gå lagt i Champions League – og hvorfor ikke vinne?

Da hjelper det naturligvis også godt på å ha hentet inn Raphaël Varane og Cristiano Ronaldo, som har vunnet Champions League henholdsvis fire og fem ganger.

– De har spedd på nesten-laget sitt med mestere. Det betyr ikke nødvendigvis at de kommer til å vinne pokaler, men det er ikke dumt å ha de spillerne inn. Cristiano Ronaldo viste fra første sekund at han er veldig på hugget, og er det én turnering som står hans hjerte nærmest er det Champions League, sier Stamsø-Møller.

Dersom Cristiano Ronaldo spiller mot Young Boys tangerer han rekorden til Iker Casillas som den med fleste Champions League-kamper: nummer 177 i rekken. Portugiseren er også tidenes toppscorer i turneringen, med 134 mål mot Lionel Messis 120.

