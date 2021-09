Vant kåring foran van Dijk og Luis Suárez og er klubblegende i Nederland: – Jeg var en middelmådig spiller

Se hvordan det gikk da Ivar Hoff i sin tid skulle kopiere Nevlands «Maradona-innlegg» øverst!

Han scoret alltid mange mål for Viking i ungdomsfotballen, men aldri nok til å bli tatt ut på verken kretslag eller aldersbestemte landslag. Likevel fikk Erik Nevland fra Stavanger en imponerende fotballkarriere, og spilte blant annet for Manchester United, Viking, Groningen og Fulham.

– Jeg var aldri på noen kretslag. Min første landskamp var en U20-landskamp for Norge. Jeg var kanskje innom en sonekretslagssamling en gang eller to, men aldri på et kretslag eller aldersbestemt landslag gjennom oppveksten. Jeg var aldri i nærheten av det, medgir Erik Nevland når TV 2 møter ham på Vikings Stadion i Jåttåvågen.

Klubblegende i Groningen

Det er kanskje for en klubb i Nederland Nevland gjorde det best i løpet av sin lange karriere på toppnivå. Mellom 2004 og 2008 spilte han nemlig 110 kamper for FC Groningen og scoret 47 mål.

Med sin enorme innsats, løpskapasitet og avslutningsegenskaper har Stavanger-karen sikret seg evig legendestatus både i klubben og byen Groningen, hvor det bor rundt 200.000 mennesker.

I sin første halve sesong i klubben bøttet han inn 16 mål på 20 kamper. Sesongene etter fortsatte han å krige inn scoringer. I 2007 ble Nevland kåret til «årets Groningen-borger» av innbyggerne i byen, selv om han ikke engang var født i verken Groningen eller Nederland.

Da klubbens supportere skulle kåre tidenes mest populære Groningen-spiller i forbindelse med klubbens 50-årsfeiring i juni, gikk Nevland helt til topps. Han vant kåringen foran stjerner som Liverpools Virgil Van Dijk, Atletico Madrids Luis Suárez, Erwin og Ronald Koeman, og Arjen Robben, som alle spilte for klubben tidligere i sin karriere.

– Jeg var jo ikke i nærheten av de andre når det gjelder fotballkvaliteter, sier Nevland beskjedent.

– Men jeg var på besøk i Nederland i mai, og da fikk jeg vite at jeg ledet kåringen. Det var jo stas å bli satt sånn pris på av klubben og ikke minst supporterne. Det var jo veldig kjekt, og jeg hadde en veldig, veldig fin tid der, fortsetter han, nesten like beskjedent.

LEGENDE I NEDERLAND: Vikings sportssjef Erik Nevland. Foto: Jan Sturla Johannessen, TV 2 Sporten.

Bokutgivelse ble utsolgt

Nevlands liv i Groningen er også blitt bok. I mai ga sekretæren i supporterklubben, Ferdi Delies, ut boken om Stavanger-karens karriere, med fokus på tiden i Groningen. Boken er ikke biografisk, men bygget opp på en annen måte, etter ønske fra hovedpersonen selv.

– Han hadde veldig lyst til å skrive den boken, men jeg hadde ikke så veldig lyst til at han skulle skrive den. Jeg kunne ikke forstå at jeg skulle være noe interessant å skrive om og lese om. Jeg ser jo på meg selv som en helt middels fotballspiller, og kunne ikke se at det var noe spennende. Men han var veldig innstilt på å skrive boken, så jeg sa ja til slutt, sier han.

Boken fikk gode anmeldelser i ulike fotballmagasiner, og salget gikk over all forventning. En spesialutgave med Nevlands signatur ble utsolgt på rekordtid da bøkene ble lagt ut for salg på Groningens hjemmeside.

BOK: Her er boken om Nevland skrevet av Groningen-supporter. Foto: https://www.svfcgroningen.nl/

– De hadde store planer med tanke på lanseringen, men det gikk jo litt fløyten på grunn av koronapandemien. Det ble imidlertid laget et sånn hard cover-eksemplar for hvert mål jeg hadde scoret i min karriere. Disse «special edition»-bøkene ble utsolgt på en dag, selv om det ikke var mer enn 150-160 eksemplarer. Men salget har gått bra, det. Det har vært en suksess, smiler han.

Groningen-legenden roser forfatteren bak boken, som foreløpig kun er utgitt på nederlandsk.

– Den er skrevet på en litt annen måte enn en biografi, noe jeg var opptatt av, og jeg kommer inn med litt referanser og sånne ting. Han som skrev boken har gjort en god jobb. Det er et godt håndverk, sier «Nevvi» fornøyd.

Speidet på Tommy Svindal Larsen

At Nevland endte opp i Groningen, klubben han senere skulle sikre seg legendestatus i, var egentlig litt tilfeldig. Klubben la først merke til Nevland da speidere var på plass på Nadderud for å se nærmere på den daværende Stabæk-spilleren Tommy Svindal Larsen.

– Groningen var i ferd med å starte en satsning for å ta steg og løfte seg på tabellen. De var og scoutet Tommy Svindal Larsen i Stabæk i en kamp mot oss i Viking på Nadderud. Og så var det en kamp jeg scoret og spilte bra. Jeg spilte alltid godt mot Stabæk. Etter den kampen begynte de å følge med litt, og til slutt ble jeg Groningen-spiller, minnes han.

Egentlig var det litt tilfeldig at Groningen-fansens store helt som tenåring også endte opp i en av verdens største klubber.

Som 19-åring i 1997 skrev Nevland under for selveste Manchester United, som den gang dominerte Premier League og hadde stjerner som Eric Cantona, Roy Keane, Paul Scholes, Ryan Giggs og David Beckham på laget – for å nevne noen.

På lag med Cantona, Keane og Beckham

I utgangspunktet skulle Nevland egentlig bare på en ukes treningsopphold med juniorlaget til Manchester United. Avtalen kom i stand via agenten Rune Hauge, etter at den profilerte agenten ble kontaktet av Nevlands mor, som jobbet i Viking-administrasjonen.

– Hun spurte ham bare for gøy om han kunne fikse et treningsopphold i en utenlandsk klubb for meg, slik at jeg på en måte kunne få en avslutning på juniorfotballen. Alternativet var å gå til en lokal klubb, minnes Nevland, som ikke ble tilbudt A-lagskontrakt med Viking da han var ferdig som juniorspiller.

– Av en eller annen grunn så gjorde Hauge det, uten at han noen gang har fortalt hvorfor han gjorde det. Av en tilfeldig grunn fikk jeg beskjed om at jeg kunne reise over og trene med juniorlaget til United. Det sa jeg ikke nei til. Jeg var jo over middels United-supporter og hadde jo hele rommet fullt av United-effekter, skjerf og bøker og alt mulig, ler han.

Nevland tok Manchester United med storm under sitt treningsopphold. Det som i utgangspunktet skulle være én uke, ble til to uker. Tre uker ble til fire uker. Og til slutt, to og et halvt år.

– Jeg gjorde det så bra på trening at jeg fikk være med i kamp for juniorlaget. Da scoret jeg tre mål og hadde fire assist i en kamp vi vant 10-0. Det var helt vilt. Så fikk jeg være med i en reservelagskamp, som jeg også scoret tre mål i, og plutselig fikk jeg trene med A-laget. Til syvende og sist endte det med at jeg ble tilbudt kontrakt før jeg reiste hjem, erindrer han.

I starten var den fremadstormende angriperen ofte innom kamptroppen til Manchester United. I ligacupkampen mot Bury i oktober 1998 scoret han på Old Trafford foran 70.000 tilskuere. Men en skade gjorde at han havnet på sidelinjen, og da han var tilbake, var det plutselig vanskeligere å kjempe seg til en plass på Manchester Uniteds A-lag. På den tiden var rødtrøyene fra Old Trafford tross alt regnet som et av verdens beste lag.

– Å score på Old Trafford var jo en drøm som gikk i oppfyllelse. Det er vanskelig å sette ord på det, egentlig. Jeg hadde fått spilt litt, og var med i de fleste kamptroppene, både i Premier League og Champions League. Så fikk jeg en skade, og etter det ble det vanskelig, erindrer Nevland.

Talte Ferguson midt i mot

NEDTUR: Nevlands opphiold i IFK Göteborg ble en nedtur. Foto: Lennart Månsson / BILDBYRÅN

Da Sir Alex Ferguson ville sende Nevland på lån til IFK Göteborg, våget Nevland først å si nei til den legendariske manageren.

– Jeg hadde i utgangspunktet ikke lyst til det. Det sa jeg til Sir Alex Ferguson da han kom med forslaget. Jeg sa jeg ikke var så sugen på det. Men så mente Ferguson at det ville være bra for min egen utvikling. Så når han sier noe, så gjør du som Ferguson sier. Noe annet turte jeg ikke, røper Nevland.

Oppholdet i svensk fotball og IFK Göteborg ble en gedigen nedtur. Han var lovet spilletid, men ble sittende på benken og fikk kun med seg fire kamper for klubben. Nevland beskriver oppholdet i IFK Göteborg som den største nedturen i sin karriere.

– Poenget var jo at jeg skulle spille. Men alt ble bare feil. Jeg kom til et lag som slet sportslig og som hadde en dårlig kjemi i spillergruppen og en trener jeg ikke kom helt overens med. Til slutt fikk jeg bare nok og reiste tilbake til Manchester, sier han.

– Gjorde det på impuls

I 2000 vendte han tilbake til Viking. Nevland bidro til at Viking vant cupen i 2001 og scoret to mål i den utrolige 4-2-seieren over Chelsea i cupvinnercupen. Det er imidlertid ikke bare det han huskes for fra tiden i mørkeblått. Et spesielt trick-innlegg gikk plutselig viralt, og ble forsøkt kopiert av TV 2s fotballsynser Ivar Hoff.

– Jeg husker Ivar Hoff var ute og sa det ikke var noe å skryte av, og at han også kunne gjøre det. Der hadde han jo rett. Men jeg gjorde det jo i en kamp under press. Uansett, det var en sånn morsom greie, egentlig, ler Nevland.

– Det er mange som husker det innlegget?

– Ja, men det var jo ikke noe jeg gjorde veldig ofte. Jeg gjorde det på impuls. Jeg vet ikke hvorfor det ble så mye ståhei rundt det. Men det var jo gøy, gliser 43-åringen.

– Surrealistisk å spille Europaligafinale

Etter sin innsats i Viking og nevnte Groningen, ble han i 2008 hentet av Roy Hodgson til Fulham. Der fikk han med seg 52 kamper og ni mål, og kom også inn fra benken da Fulham på sensasjonelt vis hadde tatt seg til finalen i Europaligaen mot Atlético Madrid.

– For å si det sånn: Det var ikke i tankene mine da jeg signerte at jeg to år senere skulle spille Europaligafinale. Det er surrealistisk, egentlig. Hele den sesongen slo vi det ene topplaget etter det andre ut av Europaligaen. Det er klart det var spesielt at to karer fra Stavanger, som hadde spilt sammen i Viking siden begynnelsen av 2000-tallet, ti år etterpå skulle stå sammen i en finale i Europaligaen, sier Nevland, og sikter til sin tidligere lagkompis Brede Hangeland.

Stavanger-karen mener faktisk Fulham hadde store sjanser til å vinne kampen.

– Det er jo surt at vi ikke vant. Det stod jo 1-1 frem til helt mot slutten av ekstraomgangene, og vi var i gang med å forberede oss til straffesparkkonkurranse. Så scoret Atlético, konstaterer Nevland om finalen den tidligere Manchester United-spilleren Diego Forlán avgjorde med sin andre scoring for dagen i det 116. minutt.

Trives som sportssjef

Nevland avsluttet sin aktive karriere i Viking i 2012. Da hadde han totalt spilt 327 kamper og scoret 139 mål i sin karriere for de mørkeblå fra Stavanger.

Nå jobber han som sportssjef i klubben han alltid har hatt i sitt hjerte. Han trives med å ha en administrativ rolle.

– Da jeg ga meg som spiller, var jeg ferdig både fysisk og mentalt. Å være sportssjef er kjempespennende. Man er involvert i fotballen på et mer organisatorisk nivå, og skal legge mer til rette. Jeg trives veldig godt med det, og synes det er utfordrende og kjekt, sier Erik «Nevvi» Nevland – som i tillegg til å spille for Viking, Manchester United, Groningen og Fulham, til slutt fikk med seg åtte A-landskamper for Norge.