Støre til TV 2: – Jeg har sovet forbausende godt

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ikke vært i samtaler med SV eller Sp etter valgseieren. – Jeg føler et ansvar overfor velgerne som har gitt et klart signal.

TV 2 møter AP-leder Jonas Gahr Støre utenfor boligen hans tirsdag morgen etter valgseieren.

– Jeg har ikke sovet så mye, men jeg har sovet forbausende godt, sier han.

Til tross for at han fikk flertall for sin drømmeregjering med SV og Sp, forteller han at det ikke ble feiring.

– Jeg kom hjem, kona mi var våken, så vi fikk en halvtime hvor vi summet oss litt, men så tror jeg vi begge synes det var godt å sove, forteller partilederen.

– Hva sa du til henne da?

– Hun var med i går kveld, men hun kom seg hjem før meg. Jeg tror vi begge følte på tilfredsheten over at dette var i mål. Dette har vært en tørn for dem også de siste ukene og årene egentlig, sier han.

Ikke hatt samtaler med SV og Sp

Støre forteller at han foreløpig ikke har snakket med hverken Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum eller SV-leder Audun Lysbakken etter valget.

– Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg håper de får slappet av og sovet, sier han.

Selv har Støre hatt en rolig start på dagen med frokost og avis.

– I dag blir det møte med partiledelsen og sentralstyremøte. Det er jo der vi oppsummerer hvordan valgresultatet skal forstås. Jeg har mine klare meninger om det. Så tar vi kontakt med Sp og SV, og så jeg skal også ha samtaler med Rødt og MDG i dagene som kommer, sier Støre.

Føler ansvar for velgerne

Det har vært knyttet stor usikkerhet til hvordan en rødgrønn regjering ville se ut, dersom venstresiden gikk seirende ut av valgdagen.

Vedum har hele tiden vært klar på at han ønsker en regjering hvor Sp og Ap er de eneste partiene.

– Hva tenker du om det nå?

– Jeg har oppfattet det signalet. Men jeg er opptatt av at valget er over og at resultatet er her, og da vi må vi ta det på alvor. Jeg føler et ansvar overfor velgerne som har gitt et klart signal om at de ønsker et skifte. Det må vi bruke tid på å følge opp, sier Støre.