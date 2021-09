Dette er Stoltenbergs hilsen til Støre dagen derpå

Tidligere statsminister, nå NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, har trolig fulgt den norske valgnatten med spenning.

Valgnattens resultater viser at Arbeiderpartiet fikk 26,4 i oppslutning, som betyr at Støre nå skal danne regjering.

Takker Erna

NATOs generalsekretær har ikke vært en del av norsk politikk siden han gikk av som partileder i 2014, men tirsdag morgen har han en hilsen til det som blir landets nye statsminister.

– Jeg gratulerer Jonas Gahr Støre med valget og ønsker ham lykke til i arbeidet med å danne en ny regjering. Samtidig vil jeg takke Erna Solberg for samarbeidet, og for Norges viktige bidrag til Nato i hennes tid som statsminister, sier Stoltenberg til TV 2.

De tidligere partifellene og kameratene skal nå samarbeide på øverste nivå i utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål.

– Jonas Gahr Støre har lang erfaring fra internasjonal politikk og kjenner Nato godt. Jeg ser fram til å samarbeide med ham i en tid preget av internasjonal uro hvor det er viktig at vi står sammen i Nato og styrker internasjonalt samarbeid, sier Stoltenberg.

I norsk politikk har de to fulgt hverandre tett. I 2005 ble Støre utenriksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering, en periode hvor Støre ble en svært populær politiker.

Jan Erik Larsen er tidligere statssekretær for Jens Stolteberg, og er nå daglig leder i Kruse Larsen. Han sier Stoltenberg fortsatt følger norsk politikk.

– Han har nok vært veldig opptatt av hvordan det går, og har nok vært spent, sier Larsen.

Han legger til:

– Han har nok helt sikkert gratulert Jonas varmt, sier Larsen.

Sovet godt

TV 2 møtte Jonas Gahr Støre utenfor boligen hans tirsdag formiddag.



– Jeg har ikke sovet så mye, men jeg har sovet forbausende godt, sier han.

Til tross for at han fikk flertall for sin drømmeregjeringen med SV og Sp, forteller han at det ikke ble feiring.

– Jeg kom hjem, kona mi var våken, så vi fikk en halvtime hvor vi summet oss litt, men så tror jeg vi begge synes det var godt å sove, forteller partilederen.

– Hva sa du til henne da?

– Hun var med i går kveld, men hun kom seg hjem før meg. Jeg tror vi begge følte på tilfredsheten over at dette var i mål. Dette har vært en tørn for dem også, de siste ukene og årene egentlig, sier han.



Saken oppdateres