Srours anke avvist - utestengt til 2023

Det betyr at 25-åringen fortsatt vil være utestengt til midten av november 2023.

Srour ble i november i fjor utestengt i fire år for doping. Han testet positivt for det forbudte stoffet EPO sommeren 2019, og brøt i tillegg meldeplikten tre ganger.

Den dommen ble anket til NIFs appellutvalg, og partene møttes til muntlige forhandlinger på Ullevaal Stadion tirsdag 31.august.

Srour sier at han ikke ble overrasket over utfallet, og sier videre at neppe kommer til å anke saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Jeg har levd i dette såpass lenge og skjønt hvor kynisk systemet er. Jeg forventet det verste, men jeg hadde jo et lite håp om å bli frikjent. Men når man leser dommen og får de svarene man gjør, skjønner man at man aldri hadde en sjanse. Så dette er ikke overraskende. Så lenge det foreligger en positiv prøve, har man ikke en sjanse mot Antidoping Norge. Gratulerer til dem, sier Srour til TV 2

Advokaten: – Skuffet over resultatet

Srours advokat, Alexander Nyheim Jenssen, anførte i hovedsak at dopinglaboratoriet ved Oslo universitetssykehus gjorde en feil da de vurderte urinprøven til bokseren fra Tønsberg som positiv for bloddopingpreparatet EPO.

De bestrider ikke selve metoden eller måten prøven ble analysert på, men de mener at tolkingen av prøven er feil.

– Vi er naturlig nok skuffet over resultatet. Det eneste vi har merket oss er at appellutvalget i det minste pålegger at det foreligger en viss usikkerhet rundt testresultatet, men at det ikke er nok tvil til å frifinne ham. Slik vi ser det, så er dette et eksempel på at når en prøve blir vurdert som positiv, så er det lite man får gjort med det - samme hvor mange eksperter eller beviser på det motsatte man har, sier Nyheim Jenssen.

Han sier videre at de skal ta en diskusjon på hva de eventuelt skal gjøre videre. Dommen kan ankes til Idrettens voldgiftsrett (CAS), men Srour har tidligere vedgått at det er lite sannsynlig på grunn av kostnadene det medfører.

Åpnet for comeback

Srour har 11 NM-titler på CVen og signerte en proffkontrakt med tyske Team Sauerland, det tidligere promotorselskapet til Cecilia Brækhus, bare måneder før han avla den positive prøven.

Prøven ble avlagt 15.juli 2019, kort tid etter at Srour, i sine egne ord, hadde «drukket, festet og røyket» på Stavernfestivalen. Det har ikke blitt påvist noen form for sammenheng mellom at det som foregikk på festivalen skal ha ført til den positive prøven, men forsvaret mener at det er i dette tidsrommet en eventuell injisering av EPO må ha forekommet om det dukket opp i en dopingprøve bare dager senere. Srour benekter at han på noe tidspunkt skal ha anskaffet, kjøpt eller brukt EPO, og sier også at han ikke ville hatt kunnskapen, apparatet rundt seg eller kontaktene til å gjøre noe sånt.

Srour studerer nå juss, men han sa etter ankehøringen at han ikke ser bort i fra at han kommer tilbake til boksesporten en dag - uansett om han skulle tape anken.

– Jeg gir lett fra meg fadderuke og festing hver helg om jeg kan bokse og studere samtidig. Jeg var på topp da jeg ble anklaget. Nå har det gått to år. Spørsmålet er om man er villig til å gå tilbake og hvilket nivå man er på da. Man blir jo slått, og det er jo ikke akkurat sunt. Om jeg tror jeg kan komme tilbake på toppnivå, kan jeg fint komme tilbake. Men jeg bokser ikke for å ha det som hobby. Jeg har 11 NM-gull, Anders Styve har 13. Så tar jeg to til er jeg mestvinnende. Den kommer jeg til å ta uansett om jeg blir dømt eller ikke, sa Srour etter ankehøringen.