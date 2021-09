Elin Ørjasæter (59) har satt seg et ambisiøst mål etter Skal vi danse-exiten

Elin Ørjasæter er ikke deppa for at hun røk ut på lørdag, men heller takknemlig for at hun fikk delta.

Nå er hun i mye bedre form enn det hun var for kun noen måneder siden.

– Jeg er ikke så deppa. Bjørn og jeg tar en for laget - og for et lag, sa Ørjasæter da det ble kjent at hun ikke gikk videre i programmet.

59-åringen lå på bunnen sammen med Anniken Jørgensen og Alejandro Fuentes etter at dommerpoengene og seerstemmene var talt opp. Hun var første deltaker i årets sesong som måtte forlate konkurransen, til tross for at hun fikk flere gode tilbakemeldinger fra dommerne.

– Dette programmet trenger deg, sa Morten Hegseth i dommerpanelet etter hennes siste dans.

Vil gå ned 20 kilo

Ørjasæter forteller at deltakelsen i Skal vi danse, er starten på to livsendrende ting.

– Det er starten på vennskapet mitt med Bjørn. Og i tillegg skal jeg komme meg i form og gå ned i vekt. Det er viktig for meg, sier kommentatoren til TV 2 over telefon.

Nå har hun satt seg et ambisiøst mål.

– Ringer du meg tilbake om seks måneder, så skal jeg ha gått ned 20 kilo. Hvis jeg klarer det, vil jeg si: «tusen takk TV 2».

SKAL VI DANSE: Elin Ørjasæter og Bjørn Wettre Holthe. Foto: Christoffer Andersen / TV 2

Skal begynne å dra ut på byen

Ørjasæter forteller at hun kommer til å holde kontakten med de andre deltakerne, da spesielt dansepartneren, Bjørn Wettre Holthe. Og over telefon kommer hun med en advarsel til folket.

– Byen må bare passe seg, for nå skal Bjørn og jeg ut, sier hun, og legger til:

– Man blir glad i deltakerne, men like glad i de profesjonelle danserne.

– Aldri vært så godt trent før

YouTuber Dennis Vareide er også med i årets sesong av Skal vi danse.



Også han forteller til TV 2 at han aldri har vært så godt trent som det han er nå.

– Man blir så sykt sliten av å trene så mye som man gjør. Jeg har aldri vært så godt trent som det jeg er nå, sa Vareide til TV 2 i forrige uke.