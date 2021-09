Tina trakk seg fra Farmen – mottok trist beskjed da hun kom hjem

Den første uken på Farmen bød på både skader, latter og krangling. I tillegg har forpakterne blitt en mindre, da regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27) ble den første til å forlate gården.

Allerede i løpet av den korte tiden deltakerne har vært på gården, har det rukket å oppstå en rekke konflikter mellom enkelte av deltakerne.

To av dem er tolk og oversetter Sulekha Geele (36) og key account manager Tina Teien (38).

Da damene ble satt til å jobbe sammen i det første ukesoppdraget, ble det tydelig at verken Geele eller Teien trivdes i hverandres selskap.

Det hjalp heller ikke på da flere av deltakerne, inkludert Geele og Teien, havnet i en diskusjon om matfordelingen blant forpakterne.

Til tross for konfliktene har ingen av damene ytret at de ønsket å forlate gården – før nå.

I tirsdagens episode valgte nemlig Teien å trekke seg fra konkurransen.

LEI SEG: Tina Teien valgte å trekke seg fra Farmen. Foto: TV 2

Tårevått

I tirsdagens episode tok Teien bedriftsleder Grethe Enlid (49) til side, for å fortelle henne at hun hadde lyst til å reise hjem.

– Jeg personlig synes det er fryktelig trist at hun drar. Hun er en bra dame. Hun er hel ved. Jeg har rukket å bli veldig glad i henne, og kommer til å savne henne veldig, sier Enlid i episoden.

GODE VENNER: Tina Teien og Grethe Enlid rakk å bli gode venner på Farmen. Teien betrodde seg til Enlid, da hun valgte å trekke seg. Foto: TV 2

Som en avskjed til gjengen valgte Teien å skrive et brev som hun leste for deltakerne.

– Jeg ser hvor motiverte de andre er, og jeg synes det derfor er egoistisk av meg å slå dem ut, når jeg bare vil hjem, sier hun i episoden.

– Tøffere enn jeg hadde trodd

Farmen-eventyret ble tøffere for Teien enn hva hun hadde forestilt seg.

Når TV 2 ringer henne kort tid etter hun forlot gården, forklarer hun at valget hennes var sammensatt.

– Jeg har jo ADHD, og jeg trodde ikke det var noe problem. Men det å være sammen med så mange nye mennesker gjorde at jeg ble veldig sliten. Det var tøffere enn jeg hadde trodd, sier hun.

INGEN FILTER: Tina Teien har vært åpen om ADHD-diagnosen sin, og at hun ikke har noe filter. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg har jo ikke filter – verken ut eller inn. Så alle de sanseinntrykkene og ulike følelsene tar jeg til meg. Man er jo litt høysensitiv med diagnosen, og jeg ble veldig sliten, sier hun.

ADHD-diagnosen fikk hun da hun var 24 år.

I tillegg til at tilværelsen var slitsom, ble det mangefult på søvn for Teien. Deltakerne har ikke klokke inne på gården, men i ettertid har hun fått vite at hun kun sov to-tre timer i døgnet.

– Grethe var alltid først oppe på morgenene, og jeg var andremann. Vi sto nok opp i fire-tiden. Jeg hadde ansvaret for dyrene og var den siste som la meg. Da gikk jeg til sengs rundt to-tiden vil jeg tro. Jeg passet på at alle hadde lagt seg, før jeg gjorde det, forteller hun.

LEIT UTFALL: Grethe Enlid synes det var leit at Tina Teien valgte å trekke seg fra gården. Foto: TV 2

Brødskive-krangel

Én av konfliktene som oppstod inne på gården gjaldt noe så banalt som en brødskive. Krangelen bunnet i at TikTok-stjerne og bussjåfør Robert Michael Scott (54) ikke spiste fisk, og spurte heller om å få en ekstra brødskive som kompensasjon.

Det gjorde Teien oppgitt, da hun heller ikke spiste fisk. Hun mente man ikke kunne kompensere mat man ikke likte, når det ikke var en overflod av mat.

Da diskusjonen ble tatt opp rundt middagsbordet i den første uken, tok Teien til tårene.

– Jeg tar ikke til tårene veldig lett, men jeg merket at jeg var sensitiv og følsom, sier hun.

Selv om Teien ikke kom overens med Geele, understreker hun at det ikke var på grunn av henne at hun trakk seg.

– Det skal gudene vite. Jeg hadde knust henne i enhver tvekamp, og jeg var klar for å få henne ut. Det vet jeg flere er. Vi var bare ikke en god match, sier hun.

INGEN MATCH: Fra Sulekha Geele og Tina Teien kom inn på Farmen-gården, ble det fort klart at damene ikke var en god match. Foto: TV 2

Fikk trist beskjed

Teien forteller at savnet etter familie og venner ble forsterket inne på gården, og var hovedårsaken til at hun valgte å trekke seg.

Da Teien returnerte til 2021 avslører hun dog at hun trolig hadde blitt tatt ut av TV 2-programmet uansett.

– Jeg ringte min far da jeg kom ut fra gården. Da fikk jeg en trist beskjed om at en person i familien min hadde blitt rammet av en alvorlig sykdom, forteller hun.

På grunn av sykdommen i nær familie, sier Teien hun trolig hadde blitt tatt ut av det populære programmet uansett.

GODE KLEMMER: Tina Teien fikk gode klemmer av de andre deltakerne, før hun forlot gården. Her med storbonde Robert Michael Scott som valgte Teien som en av hjelperne sine denne uken. Foto: TV 2

Angrer ikke

Selv om Teien valgte å forlate gården, angrer hun verken på deltakelsen eller at hun tok valget om å trekke seg.

– Jeg har tenkt mye på det, og jeg angrer virkelig ikke. Jeg føler meg så godt ivaretatt av alle rundt meg, både produksjonen og familie og venner, sier hun.

– Var Farmen som du forventet?

– Nei. Eller jo. Jeg trodde jeg skulle takle det bedre. Det var uforventet. Jeg trodde jeg skulle takle å være rundt mange forskjellige mennesker. Men jeg har møtt fantastiske mennesker, spesielt Grethe, Amalie og Mohammed – men Grethe har en spesiell plass i hjertet mitt. Hun er en fantastisk person, sier hun.

