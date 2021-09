Dyster dom over KrF: – Nå har de rykket ned i OBOS-ligaen

På valgdagen ble det klart - KrF fikk 3,8 prosent av stemmene og havnet under sperregrensen for første gang siden partiet ble stiftet på 30-tallet.

Dermed mister partiet mange av sine mandater, og blir sittende igjen på Stortinget med tre representanter i partileder Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein.

Det er en veldig alvorlig situasjon for KrF, sier omdømmeekspert Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania.

– Det er klart at dette er dramatisk. De havner under for første gang siden de ble stiftet i 1933, og da blir dette et slags narrativ i seg selv. Den gode nyheten for KrF er at de fortsatt står sterkt i sine klassiske regioner i Norge på Vest- og Sørlandet, sier Raknes.

DOM: Omdømme- og kommunikasjonsekspert Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania mener det er vanskelig vei tilbake til storhetstiden for KrF. Foto: Høyskolen Kristiania.

– Veldig dyrt å rykke opp igjen

Selv om det er tre markante og synlige representanter som beholder plassen sin på Stortinget, mener Raknes det nå kan bli store finansielle og organisatoriske problemer for partiet.

– Når man faller under sperregrensen så blir det mye mindre penger til stortingsgruppen og partiorganisasjonen. De har rykket ned fra Eliteserien til OBOS-ligaen i fotball, og det er veldig dyrt å rykke opp igjen, sier Raknes.

Forskjellen på å havne over eller under fire prosent er enorm, og omdømme-eksperten illustrerer det ved å dra paralleller til SV sitt valg i 2013.

Den gang klamret partiet seg såvidt over sperregrensen med 4,1 prosent.

– SV hadde aldri vært i regjeringsforhandlinger i dag hvis de hadde gått under sperregrensen i 2013, sier han.

PARTIENE: Slik så det ut under valgnattens aller siste partilederdebatt. Foto: Trond Reidar Teigen

Skuffet men optimistisk

For Ropstad sin del, tror Raknes at partilederen fortsatt har god støtte internt.

Dette til tross for splittelser under retningsvalget da han kjempet mot Knut Arild Hareide, og Aftenposten sine seneste avsløringer om bolig-saken.

– Folk samler seg ofte rundt ledere når de får kritikk. Bolig-saken kan ha virket mer mobiliserende enn demoraliserende, og jeg tror mange velgere syns det er viktigere at han (Ropstad journ. anm.) sitter på Stortinget enn at han hadde leid ut leiligheten.

Det stemmer godt overens med utsagnene til KrF sine fylkesledere i Oslo og Trøndelag.

De sier begge at det var en skuffet stemning på gårsdagens valgvaker, men at det likevel er stort engasjement for å løfte partiet opp igjen i det gode selskap.

– Da vi så hvor det bar, gikk førstekandidaten ut og stekte sveler fra valgkampsykkelen. Nå har vi mange planer og tanker om hvordan vi må jobbe videre, sier fylesleder Jan-Erik Fjukstad Hansen i Oslo KrF.

STØTTES: Kjell Ingolf Ropstad har fortsatt god støtte i partiet, ifølge fylkeslederne i Trøndelag og Oslo. Foto: Annika Byrde

Støtter fortsatt Ropstad

– Mister KrF fotfeste i rikspolitikken nå som man har havnet under sperregrensen?

– Nei, egentlig ikke. Men det er dette vi må jobbe med de neste årene, særlig frem mot kommunevalget. Vi har tre av de mest profilerte i partiet på Stortinget, så det er jeg veldig glad for.

Også fylkesleder Bente Høston Bostad i Trøndelag KrF er skuffet. Likevel er det optimisme å spore.

– Det er klart at valgresultatet ikke ble slik vi håpet på, så ærlig må vi være. Vi må bare ta det til etterretning og stå på videre. KrF har mange gode saker, både innen menneskeverd, klima og miljø. I tillegg har vi gjort en formidabel valgkamp, sier Bostad.

– Men har du fortsatt tillit til Ropstad som partileder?

– Ja, jeg har ikke noen annen kommentar på det enn at han gjør en god jobb, sier hun.

Også fylkeslederen i Oslo sier partiledervervet ikke er noe tema hos dem.

VEIVALG: Valgforskere TV 2 har snakket med, sier KrF blir nødt til å ta noen essensielle veivalg fremover, hvis partiet skal ha noen sjanse i fremtiden. Foto: Naina Helén Jåma

Internasjonalt frafall

Valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø ble ikke overrasket over at KrF havnet under sperregrensen.

Han mener partiet har utspilt sin rolle, både nasjonalt og internasjonalt.

– Et kjennetegn ved KrF er at de har veldig lojale velgere, men mange av dem er eldre. Når Norge går gjennom en større moderniseringsprosess der det blir stadig færre religiøse og kristne, så skrumper velgermarkedet til partiet inn, sier Stein.

Ifølge forskeren er frafall av religiøs oppslutning også en trend i Europa.

– Absolutt. I Danmark har Kristendemokraterne vært helt ute av folketinget i mange år, og det tilsvarende partiet har slitt like lenge i Sverige.

SPÅDOM: Valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø mener KrF er offer for større trender. Foto: John Trygve Tollefsen

– Må diskutere veivalg

Stein mener det er et stort problem at kampsakene til KrF er i ferd med å gå ut på dato.

Religiøse spørsmål, religionen sin plass i det offentlige rom, abort, bioteknologi-spørsmål, og kontantstøtten har tradisjonelt sett vært viktige stemmesankere for partiet.

– Når man nå har full barnehagedekning så er ikke kontantstøtte like viktig lenger. Jeg tror tilbakegangen handler om mer enn Ropstad. Det handler om en større trend som er negativ for et religiøst, kristent parti, sier Stein.

Tviler på comeback

På spørsmål om han tror Kristelig Folkeparti kan komme tilbake over sperregrensen og inn igjen i det gode selskap, er valgforskeren tvilende.

– Jeg tror det blir en veldig krevende jobb, når man nå har havnet under sperregrensen. Selv om man har profilerte, tidligere statsråder, så kommer det til å være mindre rom for oppmerksomhet for dem.

– Er KrF et utdatert parti?

– Det er vanskelig å se hvilket politisk rom de skal fylle. De kan få konfliktlinjene til å bli så viktige at de kan appellere til nok velgere. Ting kan endre seg, men de blir nødt til å diskutere helt essensielle veivalg, sier Stein.

LEDER: Kjell Ingolf Ropstad sier man nå skal finne ut hvordan KrF kan komme tilbake. Foto: Beate Oma Dahle

Ropstad: – Lei meg

Dagen etter valget var det en skuffet, men takknemlig Kjell Ingolf Ropstad som stilte for pressen.

– Det er vanskelig å gi en ensidig fasit på hvorfor vi ikke kom over sperregrensen, men jeg gleder meg over at vi har klart å løfte partiet over målingene som var godt nede på 3-tallet de siste turbulente årene, sier partilederen.

Selv om Ropstad sier han er lei seg over at de ikke klarte å komme over den magiske grensen, er han full av lovord om partiorganisasjonen sin.

– Jeg er veldig takknemlig og stolt over laget som virkelig har mobilisert og stått på forbi, og jeg mener vi hadde fortjent de to siste tidelene, sier han.