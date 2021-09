Elbilene har hatt en eneste lang opptur i det norske markedet det siste tiåret. I 2021 ligger vi an til en ny rekord: Med opp mot 70 prosent markedsandel for elektriske biler.

En avgjørende faktor for elbilenes suksess har vært de mange særnorske elbilfordelene. Elbilene har i dag hverken moms eller andre avgifter. Det gir dem et betydelig fortrinn, sammenlignet med biler som har bensin- eller dieselmotor.

Men nå tyder mye på at vi får endringer på dette området. Arbeiderpartiet fikk størst oppslutning i årets valg og får også statsministeren i den neste regjeringen.

Full moms over 600.000 kroner

De har allerede programfestet innføring av moms på elbil. Her er det snakk om moms på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner – full moms på 25 prosent for beløp over denne grensen.

SV har også programfestet at momsfritaket skal fjernes fra samme sum, i likhet med Senterpartiet som har en tilsvarende formulering i sitt partiprogram.

Uavhengig av om det blir to eller tre partier i en ny regjering, ligger det dermed an til at dette vil gå gjennom.

Hang etter - men nå er det her elbilsalget øker mest

Lyst på Porsche Taycan? Da kan det nok vært smart å kjøpe ganske smart.

Komme fra nyttår?

Med det vil en rekke elbiler bli dyrere: Her snakker vi modeller som Audi e-tron, Mercedes EQC og EQS, BMW iX, Jaguar I-Pace, Tesla Model S og X og Porsche Taycan – for å nevne noen.

For en relativt godt utstyrt Audi e-tron snakker vi en prisøkningen på rundt 30.000-40.000 kroner. En vanlig Tesla Model S vil koste rundt 75.000 kroner mer – og Porsche Taycan blir opp mot 200.000 kroner dyrere.

Hvor fort dette vil skje, er imidlertid ikke kjent. Tidligere i sommer ble det spekulert i at endringen vil komme allerede fra 1. januar 2022. Men om det kan gjøres så hurtig, er uklart.

Her møter vi en av årets store nyheter – i Frankfurt

Ford Mustang Mach-E er en av elbilene som selger best i det norske markedet. Prismessig holder den seg under 600.000 kroner-grensen.

85 til 90 prosent elbil

Fra bilbransjen har det blitt advart kraftig mot å forhaste seg på dette området. Dette sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Norges største bilimportør, Harald A. Møller AS:

– Vi jobber for et helgrønt bilmarked i 2025, og vi ligger allerede an til mellom 85 og 90 prosent rent elbilsalg med våre merker. Men vi er urolige for at mangel på politisk vilje skal bremse utviklingen. Enkelte partier snakker seg vekk fra 2025-målet, mens de rødgrønne planlegger en momsinnføring vi tror kan bli et stort hinder på vei mot 2025.

Stenge elbilfesten

Harald A. Møller er representant for merkene Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi, Skoda, Cupra og Seat i Norge.

– Nå kommer elbilmodellene i flere segmenter og prisklasser, også tilpasset distriktene. Det er kritisk at de viktigste insentivene får virke i den fasen vi går over i, og det ville vært et stort paradoks om en rødgrønn regjering med store ambisjoner for både distrikts- og miljøpolitikken skulle stenge elbilfesten før den kommer ordentlig i gang i distriktene, sier Hekneby.

Dette er avgjørende for 80 prosent av dem som kjøper elbil

Video: Dette må du vite om hurtiglading av elbil