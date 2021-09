Eksperter: Derfor kollapset MDG

MDG ser ut til å havne under sperregrensen med historisk lav margin på bare 1700 stemmer. Det pågår nå et ellevilt telledrama av de siste stemmene.

I begynnelsen av august kom FNs klimapanel med en omfattende gjennomgang av status i klimaforskningen. Bildet som ble tegnet var dystert.

Siden rapporten ble publisert i valgkampen, var det forventet at Miljøpartiet de Grønne (MDG) kunne gjøre et brakvalg. På TV 2s supermåling før valgdagen fikk partiet fem prosent av stemmene.

Det kom derfor overraskende på mange at de havnet under sperregrensen på det endelige valgresultatet.

Men; MDG var faktisk bare 1747 stemmer unna å nå sperregrensen, ifølge TV 2s tallknuser Terje Sørensen. De ligger nå på 3,94 prosent.

Selv om enkelte stemmer fremdeles ikke er talt opp, vil det ikke gå for MDG, konkluderer Sørensen.

– MDG vil nok være det partiet som har havnet under sperregrensen med desidert minst margin. De kan komme ned til rundt 1500 stemmer unna, sier Sørensen.

KLIMABRØL: MDGs Lan Marie Berg og Une Bastholm fotografert under klimabrølet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Stakk av med gevinsten

Valgforsker Peter Egge Langsæther ved UiO mener klimaet har vært en av de viktigste sakene for velgerne under valgkampen, men trolig ikke den viktigste.

– Det er undervurdert at sosiale forskjeller i samfunnet var toppsaken i august, også over klima. Både Rødt og SV har markert seg som partier mot økte forskjeller i samfunnet, og begge disse går frem, sier Langsæther.

– Det er nok for enkelt å si at klimasaken ikke har vært viktig nok. Resultatet kan nok i stedet tyde på at velgerne ikke utelukkende har stemt på bakgrunn av klimaet, og partiene som kombinerer klimaet med andre saker har stukket av med mye gevinsten, sier Langsæther.

Valgforskeren tror at MDG kan fremstå mer som et «ensaksparti» for velgerne enn alternativene.

– Det er en styrke og en svakhet. De tiltrekker seg velgere som mener at klimaet er den absolutt viktigste saken, samtidig som det gjør dem sårbare i andre viktige saker, sier han.

SKUFFET: Klimaaktivist Penelope Lea forteller at hun er skuffet over at klimapartiene ikke fikk flere representanter på Stortinget. Foto: Ola Vatn / NTB Foto: Vatn, Ola

– Har et stor ansvar

For alle som har klima og natur som sin viktigste hjertesak, ble nok valgresultatet til partiet et nederlag.

– Jeg er skuffet over at klimapartiene ikke fikk flere representanter på Stortinget. Det mener jeg at vi alle hadde trengt, sier Penelope Lea (17), som er UNICEFs ambassadør for klima og bærekraftig utvikling.

Selv om MDG gjorde et dårligere valg enn målingene tilsa, får partiet flere representanter på Stortinget enn de har hatt den inneværende perioden. De siste fire årene har de hatt én representant på tinget, mens de nå har sikret seg tre mandater.

Samlet har MDG, Rødt og SV aldri hatt så mange plasser på Stortinget.

Selv om Lea ønsket seg et enda tydeligere klimavalg, håper hun at den nye regjeringen tar klimasaken på alvor.

– De som nå får makten, bærer et stort ansvar når det kommer til klima og natur. Handling er nødvendig nå, både modigere og raskere, sier Lea.

Har havnet i skyggen

– MDG har vært gjennom en berg- og dalbane gjennom valgkampen, sier TV 2s valgekspert Johannes Bergh.

VALG: Forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning under en debatt i TV 2s valgstudio. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han viser til at partiet ikke gjorde det ikke så bra på målingene i sommer, men at det endret da FN slapp sin klimarapport i begynnelsen av august. Da vokste partiet på målingene og fikk rekordvekst i medlemmer.

– Saken gikk som en kule tidlig i valgkampen, og mange unge var engasjerte og mobiliserte. Likevel endte det med et dårlig resultat for MDG. Det er interessant og må analyseres etter valget, sier Bergh.

Valgforskeren tror pandemien kan være noe av årsaken til at klimasaken ikke har mobilisert en så stor velgergruppe som forventet.

– Klimasaken har havnet litt i skyggen av pandemien, sier han.

Lavere valgdeltakelse

I tillegg peker Bergh på at en valgdeltakelse på 76,5 prosent, er lavere enn de foregående valgene.

– Det kan tenkes at det har vært mindre mobilisering blant klimaengasjert ungdom enn vi forventet, sier Bergh.

Langsæther er enig.

– Det har vært en tendens ved tidligere valg at unge velgere svarer på spørreundersøkelser, men at de i mindre grad går og stemmer, sier han.

Dessuten er det en tendens ved valgmålingene at småpartiene blir overvurdert, mens det motsatte skjer med de store partiene.

– Arbeiderpartiet gjør det som regel bedre i valg enn på målingene. Det ser vi også ved dette valget, men jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor det er sånn, sier valgforskeren.

Varsler grundig evaluering

partilederrunden på Stortinget understreket Bastholm at partiet uansett har gjort sitt beste valg noensinne.

– Vi har gått veldig fram, men vi har ikke klart sperregrensen. Vi vet ikke om meningsmålingene har målt oss for optimistisk eller om vi har gått ned på slutten. Vi kommer uansett til å jobbe hardt med tilliten til velgerne i ryggen, sa Bastholm.

Nestleder Arild Hermstad sier til TV 2 at partiet vil gjøre en grundig evaluering i etterkant av valget.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over at vi ikke fikk noen stortingsplass fra Hordaland, men jeg glad for at vi nå har tre grønne representanter på stortinget, og jeg er utrolig stolt og imponert over alle de frivillige som har bidratt i denne valgkampen. Nå skal vi gjøre en grundig evaluering og finne ut hvordan vi kan gjøre et enda bedre valg neste gang, sier han.

SAMTALER: Selv om MDG ikke klarte sperregrensen, har Ap-leder Jonas Gahr Støre sagt at han vil ha samtaler med partiet de kommende ukene. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Ønsker mer samhandling

Penelope Lea understreker at vi ikke har noen tid å miste. Hun håper at klimaet og natur vil få stor betydning for politikken regjeringen fører de neste fire årene.

– Jeg håper at regjeringen, som er valgt av oss, ser hvilken tid vi lever i og hvilken oppgave de har. Jeg håper de forholder seg til forskning og fremtid, og at de forstår at også deres hjertesaker, uavhengig av parti, er avhengig av klimahandling, sier hun.

Hun er opptatt av at klimasaken ikke skal skape splittelse, men samhandling.

– Det er nødvendig med handling både for distrikter og byer, for bønder og oljearbeidere, for flyktningpolitikk, økonomi og arbeidsplasser og for å minske ulikheter i framtiden, sier Lea.

Hun ønsker å formidle at klimatiltak ikke truer, men bevarer.

– Det påvirker samtlige partiers hjertesaker hvis vi ikke klarer å omstille oss nå.