I etterkant av alle problemene korona-pandemien skapte, har bilprodusenter over hele verden fått en ny utfordring:

Nemlig mangel på såkalte halvledere, populært også kalt chips. Halvledere er svært viktige for bilprodusentene, de danner grunnlaget for hele den moderne mikroelektronikken i bilene.

Mange har måttet redusere produksjonen av biler, halvferdige biler har hopet seg opp – og flere fabrikker har også stanset helt opp.

Det begynner også nå å merkes godt i det norske markedet.

Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør. De står blant annet bak importen av Volkswagen, som de siste 11 årene har vært Norges største bilmerke. Men blir de det i år? Det et slett ikke sikkert.

Vil vare en god stund

Nå skriver nemlig bransje-nettstedet BilNytt.no at importøren bygger stadig større ordrebank for VW, og søstermerkene Audi og Skoda. Dette er altså kunder som har bestilt bil – og nå venter på å få den.

Møller er forberedt på at situasjonen vil vare en god stund, og jobber med å revidere sin salgsprognose for 2022 som var på over 170.000 biler.

Øyvind Rognlien Skovli er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Harald A. Møller. Han sier dette til BilNytt.no om hvordan mangelen på halvledere påvirker leveransene:

Volkswagen ID.4 GTX har solgt svært godt i Norge så langt i år. Men mange av kundene må belage seg på å vente en god stund på bilene sine.

Uforutsigbar og lang ventetid

– Den påvirker oss – som den påvirker resten av bransjen og dessuten flere andre bransjer – i stor grad. Først og fremst i den forstand at vi må leve med større uforutsigbarhet og naturligvis mer ventetid for ulike modeller. Det jobbes iherdig med løsninger for hver enkelt bil som er i produksjon, og med løsninger for den overordnede utfordringen.

Etter det BilNytt.no erfarer er leveringstiden for Audi-modeller kortere enn for Skoda og Volkswagen. Hittil i september er det Audi e-tron som er mest solgte modell hos importøren, foran Volkswagen ID.4.

Men leveringstiden er uforutsigbar, og tidvis lang for alle merker, også Audi.

Heve kontraktene?

BilNytt.no er kjent med at blant annet Skoda Enyaq-kunder har blitt oppringt av forhandlerne med beskjed om at biler som hadde estimert levering i oktober, antagelig heller ikke kan leveres innen uke 52, som det står i kontraktene.

– Gjør usikker leveringstid at kunder vil heve kontraktene?

– Forhandlerne våre har god dialog med kundene direkte for å finne løsninger og samtidig være tett på med god informasjon underveis. Dette har ikke vært noen prekær utfordring, og vi opplever at kundene viser forståelse i en situasjon som ikke bare rammer vår bransje, men flere industrier, sier Rognlien Skovli, til BilNytt.no.

Kan levere over disk

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no. Han understreker at mange er berørt av chipsmangelen:

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no.

– Norges største bilimportør innrømmer at de er rammet i stor grad. Det blir nå veldig spennende å se hvordan de ulike importørene får merke dette utover høsten. Det kan fort bli store forskjeller fra merke til merke. Mens Tesla for eksempel kan levere ut en Model Y nærmest «over disk», er det flere andre bilmerker som ikke vet når bilene kommer til landet.

– Kan dette også påvirke hva som blir Norges største bilmerke i 2021?

– Hvis Volkswagen får nok leveranser av ID.4 med firehjulsdrift som de har stor ordrereserve på, vil de havne de på topp igjen, for 12. år på rad. Men Toyota kan fort havne tilbake på topp i sitt siste år uten elbil,. Samtidig kan også Tesla med store volumer av Model Y bli mest solgte bilmerke i Norge. Nybilsalget har vært svært høyt hittil i år, og selv om det kunne vært enda bedre hvis flere var mer leveringsdyktige, blir det et godt bilår i år, sier Falch Tuverud.

Skodas fabrikk i Tsjekkia måtte stenge under korona-pandemien. Nå har den blitt rammet av mangelen på halvledere. Foto: NTB Scanpix.

Ingen magisk knapp

Brooms bilekspert Benny Christensen peker på at det kan være veldig vanskelig å være bilkjøper i en situasjon som denne:

– Den store utfordringen er at det ikke finnes noen magisk « knapp» å trykke på her. Både importør og forhandlere gjør hva de kan, men samtidig er det svært begrenset hva de kan få påvirket. Situasjonen har kommet ganske brått på og den er uforutsigbar. Mye tyder også på at dette vil være med oss langt inn i 2022. Det gjør at noen nok bør tenke seg litt ekstra godt om hvis de er ute etter nybil nå, sier Benny.

Kanskje kjøpe noe annet?

– Har du noe konkret råd her?

– God dialog med forhandler er nok det aller viktigste. De kan neppe garantere mye, men de kan bidra til å finne løsninger du kan leve med. Du bør for eksempel ikke selge bilen du har nå, før du har fått den nye. Da risikerer du å havne i en skvis som kan vare lenge. Eventuelt kan du gjøre avtale med forhandler om en midlertidig løsning, frem til nybilen kommer. Fleksibilitet er viktig her. Må du ha bil veldig fort, kan det nok være lurt å kjøpe en som allerede er i landet – enn å ta sjansen på å vente på en som ikke er produsert ennå.

Benny tror også det vi ser nå kan påvirke bilsalget ganske betydelig resten av året:

– Ja, vi er i en situasjon der noen merker har lang ventetid og mye usikkerhet rundt leveringene. Mens noen andre har sikret seg leveranser, av biler som enten er i landet allerede eller som er på vei. Disse har nå et stort fortrinn. Elbilbølgen har vist oss at mange kunder er mindre merketro nå enn de tradisjonelt har vært. Med lange ventetider på toppen, tror jeg det gjør at enda flere nå er villige til å kjøpe noe annet enn de kanskje først hadde tenkt seg, avslutter Benny.

