Frykter kontroversiell Formel 1-avslutning: – Håper mesterskapet blir avgjort på banen

Den intense duellen mellom Max Verstappen og Lewis Hamilton i VM-sammendraget i Formel 1 har resultert i flere kontroversielle hendelser denne sesongen.

Kamphanene har krasjet både på Silverstone og Monza, noe som får Formel 1-direktør Ross Brawn til å sammenligne de med nettopp det.

– Det er to haner på gårdsplassen for øyeblikket, og vi ser konsekvensen av det, skriver han i sin spalte på Formula1.com.

Brawn mener begge førerne kunne ha sørget for at man unngikk en krasj.

– Det er klart at begge sjåførene kunne unngått det. Til syvende og sist tror jeg det er nok en konsekvens av to karer som kjemper og ikke vil vike en tomme. Det er synd de endte opp i grusen, for det lå an til å bli et glimrende løp - og vi ble frarøvet det, mener Formel 1-direktøren.

Det skiller fem poeng i Verstappens favør med sju VM-runder igjen, og det ligger an til å bli en vanvittig duell utover høsten.

Brawn håper nå at Hamilton og Verstappen faktisk klarer å avgjøre mesterskapet gjennom en rettferdig duell på asfalten.

– Jeg tror ikke noen av de vil trekke seg på noe tidspunkt resten av året, men jeg håper mesterskapet blir vunnet på banen, og ikke i barrierene eller på dommerrommet, skriver Formel 1-direktøren.

Det var Verstappen som endte opp med å få skylden for krasjen på Monza. Dommen er at han mister tre startplasser i neste løp i Russland.

ERKERIVALER: Duellen mellom Lewis Hamilton og Max Verstappen kommer til å gi en intens nerve utover høsten. Foto: Jennifer Lorenzini, Reuters / Luca Bruno, AP

– Han vet i sving to at han ikke er på banen. Jeg tror han visste hva som kom til å skje, sa Hamilton om rivalen etter løpet.

Max Verstappen så ikke ting på samme måte som rivalen.

– To må jobbe sammen for å klare svingen. Han prøvde tydeligvis å presse meg ut. Jeg måtte kjøre over kanten. Da er det stor risiko for krasj om det ikke er plass til den andre bilen. Det var det som skjedde, sa nederlenderen - uten at det hjalp ham med unngå straff.

Med VM-favorittene ute av søndagens løp, endte det for øvrig med en stor McLaren-dag på Monza. Daniel Ricciardo sikret seieren foran lagkamerat Lando Norris.