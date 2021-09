Dette venter Ap, SV og Sp de neste dagene

Valgnatten endte på best mulig vis for Jonas Gahr Støre. Hans drømmeregjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk et solid flertall med 89 mandat. Det betyr ikke automatisk at de tre ender i regjering.

Tirsdag starter arbeidet med å finne ut hvem som skal styre Norge de neste fire årene. Da venter sonderinger mellom de tre partiene, som må bli enige om hva som skal danne grunnlaget for den nye regjeringen.

Jan-Erik Larsen er spent på om SV ønsker å gå inn i regjering. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det store spørsmål er om det blir to eller tre parti. Senterpartiet er tydelig på at de ikke vil ha med SV, mens Ap vil ha med alle tre. Så er spørsmålet: hva vil SV? sier Jan-Erik Larsen, daglig leder i kommunikasjonsbyrået Kurse Larsen til TV 2.

SV trues av Rødt og MDG

Han mener utfallet av stortingsvalget gjør at det ikke er noen automatikk i at SV ønsker seg inn i regjering.

– Jeg tipper mange i SV ønsker seg i regjering, men det et strekt Rødt til venstre for seg og et MDG med flere representanter enn tidligere, tror jeg SV kommer til å tenke seg om to ganger, sier Larsen.

Mandag kveld var partileder Audun Lysbakken tydelig på at SV kun vil bli med på drømmeprosjektet til Støre om de får innfridd sine krav:

– Hvis det er et politisk grunnlag for en rødgrønn regjering, politisk grunnlag for å få til en kraftfull nok forandring når det gjelder rettferdig fordeling og miljø, er vi beredt for å gå inn. Blir det for slapt, er vi forberedt på å gå i opposisjon, sa Lysbakken.

Audun Lysbakken er fornøyd med valgresultatet, men vil ikke automatisk si ja til et regjeringssamarbeid. Foto: Guro Asdøl Midtmageli/TV 2

Trues av SV-fella

Sist SV satt i regjering med Ap og Sp ble begrepet «SV-fella» født. Partiet delte makten med atskillig større parti, og fikk liten gjennomslagskraft for sin egen politikk. Om det samme skulle skje igjen, kan man fort blø velgere til både Rødt og MDG, mener Larsen.

Trygve Slagsvold Vedum gjorde klokt i å vise avstand til SV under valgkampen, mener TV 2s valgekspert. Foto: Frode Sunde/TV 2

– Det er en helt reell problemstilling. SV skal sitte i en regjering som vil være dominert av Sp og Ap, legger han til. Styrkeforholdet vil også prege regjeringens politikk, noe som kan bli for mye å svelge for SV.

– SV kan komme i en situasjon hvor de legger frem politikk som domineres av Ap og Sp. Slik som klimaspørsmålet, fremtiden til norsk olje- og gassvirksomhet, og mange andre spørsmål der skillelinjene er veldig skarpe, poengterer Larsen.

Mener Sp gjorde klort i å vise avstand

Senterpartiet har gjennom hele valgkampen holdt en tydelig avstand til SV, og ikke lagt skjul på at de ønsker seg et rent samarbeid med Ap. Valgresultatet viser at det var en lur strategi, ifølge TV 2s valgekspert Johannes Bergh.

TV 2s valgekspert Johannes Bergh. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg tror det har vært en fordel for Sp. De har vunnet en del velgere fra borgerlig side, og for å holde på disse velgerne var det lurt å ha den avstanden, sier Bergh. Nå som stemmene er talt opp, er han derimot usikker på om avstanden vil fortsette.

– Hva skjer fremover? Valget er over og det er et tydelig flertall for de tre. Nå taler ting for et sånt samarbeid likevel, mener valgforskeren.

– Distriktspolitisk triumf

Etter en berg- og dalbane på meningsmålingene, endte Vedum og Senterpartiet opp som et av valgets definitive vinnere. Det vil også reflekteres når Støre skal forhandle med Vedum de neste dagene.

– Partiets innbyrdes styrkeforhold vil være avgjørende både når det kommer til politikk og antall statsråder. Senterpartiet er valgets klare vinner, dette er en distriktspolitisk triumf, mener Larsen.

Klimaspørsmålet så lenge ut til å trumfe distriktspolitikken, men på valgdagen var det Sp og distriktene som brølte høyest.

– Det vil Senterpartiet kreve uttelling for, slår Larsen fast.