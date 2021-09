Forskere vil bringe mammuten tilbake til live – støttes med 130 millioner kroner

4000 år etter at mammuten forsvant fra jordens overflate, forsøker forskere å få den hårete giganten tilbake til Nordpolen. Det ambisiøse prosjektet har blitt diskutert i over ti år, men mandag kom gjennombruddet. Forskerne mottok støtte på 15 millioner dollar, drøyt 130 millioner kroner, og nå kan drømmen bli virkelighet.

Genetikere ved Harvard Medial School håper mammuten, i en noe endret utgave, kan bidra til å gjenopprette økosystemet på Arktis, bekjempe klimakrisen i tillegg til å beskytte den utrydningstruede asiatiske elefanten, mammutens nærmeste, nålevende slektning.

Forskerne ønsker ikke å klone en mammut, men vil gjennom genmodifisering skape en levende, vandrende hybrid av mammuten og elefanten, som utseendemessig vil være kliss lik sin utrydningstruede stamfar.

– Målet vårt er å ha de første kalvene innen fire til seks år, sier entreprenør Ben Lamm til The Guardian. Han er en av de som hostet opp millioner i støtte for prosjektet.

Den hårete mammuten var kongen av arktiske strøk. Foto: James Havens/the Havens Studio/Reuters

Vil bruke elefant-surrogat

Forskerne vil skape et foster som inneholder både mammut- og elefant-DNA. Dette skjer ved å hente ut stamceller fra den utrydningstruede asiatiske elefanten, og reprogrammere disse til mer allsidige stamceller som inneholder DNA-et til en mammut. Genene som skaper mammutpelsen, varmende fettlag og andre nødvendige justeringer for isende temperaturer, identifiseres ved å sammenlikne DNA-et fra mammut-kadavre med DNA-et til den asiatiske elefanten.

Fosteret vil deretter overføres til en surrogatmor, før det forhåpentligvis resulterer i en levende mammut.

– Målet vårt er å skape en elefant som tåler kulde, men den vil oppføre seg og se ut som en mammut, sier George Church, genetikk-professor ved Harvard.

Den asiatiske elefanten er mammutens nærmeste, nålevende slektning. Foto: Mads Claus Rasmussen/AP

Sammen med resten av forskerne håper han prosjektet vil beskytte den utrydningstruede asiatiske elefanten, ved å gjøre dem tilpasningsdyktige til Arktis. Samtidig vil de store elefant-mammutene forhåpentligvis gjenopprette ødelagt habitat og områder ødelagt av klimaforandringer. Ved å trampe ned gress og rive ned trær kan de nye skapningene bringe nytt liv til Arktis.

Møter motstand

Andre mener forskerne er på villspor, og påpeker at det er både praktiske og etiske problemer ved prosjektet. Genetikk-professor Love Dalén påpeker at mammuter og elefanter er like forskjellige som mennesker og sjimpanser.

Forskerne vil skape en elefant i mammut-klær. Foto: Beth Zaiken/AFP

– Jeg skjønner ikke poenget. For det første vil du ikke få en mammut. Det er en hårete elefant med noen ekstra fettlager, sier Dalén til CNN.

Professoren mener det er uetisk å la et levende vesen fungere som surrogatmor for en genetisk modifisert skapning, og frykter det kan få alvorlige konsekvenser for moren. Dalén tviler også på at de nye mammutene vil ha noe å si for klimaet på Arktis.

– Det er absolutt ingenting som tilsier at mammuter på Arktis vil ha noen som helst påvirkning på klimaendringene overhodet, sier professoren.