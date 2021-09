Kim Kardashian og Kanye West dukket opp som to silhuetter. Foto: Andrew Kelly Les mer

Game of Thrones-stjerna Maisie Williams sier antrekket hennes er inspirert av The Matrix-filmene. Foto: Mario Anzuoni

Tennissensasjonen Naomi Osaka er en av fire verter under gallaen, og har definitivt en av nattens mest spenstige frisyrer. Foto: Andrew Kelly

Poet Amanda Gorman, som for alvor ble kjent under president Joe Bidens innsettelsesseremoni, sier antrekket er inspirert av Frihetsgudinnen. Foto: Angela Weiss

Lil Nas X er kjent for sine vågale antrekk. Foto: Evan Agostini

Under kappen skjulte det seg en rustning i gull. Foto: Mario Anzuoni

YouTuber Emma Chamberlain var en av flere debutanter under årets galla, og ankom i antrekk fra Louis Vuitton. Foto: Angela Weiss/AFP

Se bildene fra årets motebegivenhet i New York

Etter at pandemien satt en stopper for Met Gala i fjor, er det spektakulære moteshowet tilbake for fullt.