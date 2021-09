Støre trenger Vedum, mer enn Vedum trenger Støre.

Sentrumspartiet Senterpartiet har sikret seg et gullkantet forhandlingskort ved å havne på vippen mellom rødgrønn og borgerlig side. Det kortet vil Trygve Slagsvold Vedum bruke for det det er verdt.

Senterpartiet kommer også til å starte disse forhandlingene med å svelge et par symboltunge kameler allerede før de får satt seg ned rundt bordet.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er vel knapt noen, ikke en gang i Senterpartiet, som tror Vedum skal klare å «ta en Bondevik». (KrFs Kjell Magne Bondevik utmanøvrerte Høyre-leder Jan Petersen under regjeringsforhandlingene i 2001, og sikret seg statsministerjobben, til tross for at KrF var drøyt halvparten så store som Høyre.)

Jeg tviler også på at Vedum klarer å holde Audun Lysbakken unna regjeringen, slik han så tydelig har uttrykt at han ønsker gjennom hele valgkampen. Det eneste som eventuelt holder SV utenfor en ny regjering, er om partiet selv konkluderer med at de ikke får nok politisk gjennomslag i forhandlingene. Det kan hende, men hvis de tre partiene setter seg ned rundt et bord med et ønske om å finne frem til enighet, så klarer de det.

Men de kamelene skal Vedum ha kompensert. «Det er takket være vår vekst at det blir regjeringsskifte», sa Vedum til TV 2 på valgnatta. Og det har han rett i.

Jeg har snakket med flere kommune- og fylkespolitikere i Ap som er bekymret for om Jonas Gahr Støre er klar over hva som kommer til å møte ham i forhandlinger med et Senterparti med over dobbelt så store muskler som sist gang de rødgrønne regjerte sammen. Senterpartiet er et maktparti med en hel bondehær av rutinerte hestehandlere, som vet å veksle inn oppslutning ved politiske gjennomslag. De har ofte vært i en unik vippeposisjon mellom et stort Høyre og et sterkt Ap. Fra den posisjonen har de ofte klart å få politiske gjennomslag og posisjoner som langt overgår partiets oppslutning.

Det vil bli krevende for Støre om SV ikke vil være med, men det vil være full krise om Senterpartiet ikke blir med. Det vet selvsagt Trygve Slagsvold Vedum.

SV har ikke noe sted å gå om de ikke vil delta i en rødgrønn regjering. Da vil de sitte på Stortinget og forhandle sammen med Rødt mot en slik regjering. Men sentrumspartiet Senterpartiet ligger på vippen mellom rødgrønn og borgerlig blokk. Støre er helt avhengig av å få Senterpartiet med seg inn i regjeringen.

Et Senterparti utenfor regjering, kan fint finne på å danne flertall med høyresiden i enkeltsaker, og dermed påføre en eventuell ren Ap-regjering ydmykende nederlag. Slik valgresultatet ser ut tirsdag morgen, vil Sp kunne danne flertall med kun Høyre og Frp. Det er et ikke ubetydelig ris å ha bak speilet i de kommende forhandlingene.

Støre trenger Vedum, mer enn Vedum trenger Støre.