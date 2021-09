– Disse partiene tok knekken på KrF

Det er alltid knyttet mye spenning rundt småpartienes kamp mot sperregrensen. Kommer et parti over sperregrensen på 4 prosent, får det langt flere mandater på Stortinget.

Et av partiene som i år ikke klarte sperregrensen, er KrF. Partiet har ikke gjort det så dårlig i et valg noensinne.

Sist de hadde et svakere valgresultat, var i 1936. Men da stilte de bare liste i Hordaland og fikk 1,35 prosent.

Per klokka 01 natt til tirsdag manglet KrF 5551 stemmer for å klare sperregrensa.

– Sørget for katastrofevalg

TV 2s valganalytiker Terje Sørensen mener at partiene Sentrum og Partiet De Kristne «tok knekken» på KrF.

ANALYTIKER: Terje Sørensen er TV 2s valganalytiker. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er helt klart at disse partiene sørget for at KrF havnet under sperregrensen. Sentrum var uenig i at de satt i regjering med Frp, og Partiet De Kristne ønsker å være et konservativt parti og stolte ikke på at KrF ville holde løftet de ga om å holde seg til Erna Solberg, sier Sørensen.

De to partiene fikk til sammen 17.614 stemmer, ifølge tall per klokka 01 natt til mandag.

– Det er langt mer enn det KrF manglet, sier Sørensen.

Valganalytikeren sier at det er overraskende at de to småpartiene, Sentrum og De kristne, fikk flere stemmer. På målingene har de vært enda høyere, sier Sørensen.

Lav deltakelse

Årets valg har ikke hatt noen stor mobilisering. Bare ved fire stortingsvalg siden andre verdenskrig har valgdeltakelsen vært lavere enn ved årets valg, som er på 77 prosent.

– Det som også er spesielt er at valgdeltakelsen ikke har økt, noe som ville vært veldig skadelig for KrF. Likevel kom de under, sier Sørensen.

AVHOPPER: Geir Lippestad gikk fra Arbeiderpartiet til partiet Sentrum. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Partiet Sentrum ble stiftet i 2020. Partiet opprettet ble opprettet av flere tidligere fylkestopper fra KrF, samt avhoppere fra Sv, Ap, Høyre og MDG.

Partiet De Kristne ble stiftet i 2011.

Partiet De Kristne bygger på et kristenkonservativt verdigrunnlag. Partiet ble stiftet som en reaksjon på at KrF, ifølge initiativtakerne, gradvis hadde fjernet seg fra de tradisjonelle kristne verdiene.