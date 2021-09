Nå starter jobben med å danne regjering

Det har vært knyttet stor usikkerhet til hvordan en rødgrønn regjering ville se ut, dersom venstresiden gikk seirende ut av valgdagen.

Jonas Gahr Støre (Ap) får dermed en krevende jobb med å sette sammen en regjering, men han er tydelig på hva som stør øverst på ønskelista.

Valgvinneren sier han ønsker seg en flertallsregjering og påpeker at de rødgrønne har et stort ansvar etter det klare flertallet i valgseieren.

Ønsker en åpen dør

– Flertallet er så klart at det ligger et stort ansvar på oss, sier Støre.

I partilederdebatten i Stortinget gjorde Støre det igjen klart at han vil invitere alle partilederne som ønsker et regjeringsskifte, til samtaler de neste dagene.

– Jeg mener det er en fordel å prøve ut muligheten for en flertallsregjering, men jeg tror vi gjør klokt i å lytte til hva de andre partiene mener. Vi vil ha en åpen dør for å samarbeide om saker i Stortinget, sier Støre.

Støre avviste også at det er naturlig å samarbeide med Venstre eller KrF i de store sakene, som budsjett.

SV beredt på regjering

SV-leder Audun Lysbakken skal møte Ap-leder Jonas Gahr Støre for innledende samtaler tirsdag.

Samme dag skal Lysbakken møte sentralstyret i SV, og sammen skal de vurdere om de vil legge frem noe for avstemning innad i partiet.

MØTER JONAS: SV-lederen er beredt på å gå i regjering. Foto: Guro Asdøl Midtmageli

– Jeg skal ha den første samtalen med Jonas i morgen, så vil vi finne ut om det er politisk grunnlag for å danne regjering. Det er vårt mål. Får vi til kraftfull nok forandring, særlig når det kommer til forskjeller og klima, så er vi beredt på å gå i regjering. Får vi ikke det til, går vi i opposisjon, sier Lysbakken til TV 2.

Vil ikke svare

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ennå ikke avklare hvorvidt hans parti kan gå inn i et regjeringssamarbeid med SV.

Vedum, som selv stilte som statsministerkandidat, erkjenner imidlertid at Jonas Gahr Støre blir landets neste statsminister.

– Jeg pekte på Støre på vår valgvake. Så gikk Sp mest fram både i 2017 og i 2021, noe som danner grunnlag for regjeringsskifte, sier Vedum.

Han vil ikke selv ta æren for at Støre blir statsminister.

– Jeg har bare én stemme i Stortinget. Det er folket som har stemt og endret sammensetningen av Stortinget, sier Vedum.

VIL IKKE SVARE: Sp-lederen ønsker ikke å svare tydelig på om det kan være aktuelt å samarbeide med SV. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sp, Ap og SV har ifølge det foreløpige valgresultatet flertall til å danne en styringsdyktig regjering. Alene er Ap og Sp i mindretall. Vedum har hele valgkampen nektet å svare tydelig på om partiet vil samarbeide i regjering med SV.

Heller ikke nå vil Vedum ta stilling til dette.

– Vi har vært tydelige over tid på at vi vil bytte ut dagens regjering og erstatte den med en Sp/Ap-basert regjering. Så får vi begynne samtalene i morgen. Vi har et felles ansvar, så får vi bruke tiden fremover, sier Sp-lederen.