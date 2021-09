Statsministeren benekter at sushi-tabbe spilte inn på resultatet

Like etter klokken 23.00 ble det klart. Da gikk statsminister Erna Solberg på talerstolen på Høyres valgvake og erkjente valgnederlag.

Så tok det ikke lang tid før Ap-leder Jonas Gahr Støre inntok scenen foran et jublende Folkets hus på Youngstorget.

– Kjære alle sammen! Vi har ventet, vi har håpet og jobbet så hardt. Nå kan jeg endelig si: Vi klarte det!

Men kort tid etter seieren var et faktum, måtte Støre og resten av partilederne møte i Vandrehallen for valgets siste partilederdebatt.

Debatten ble sparket i gang 00.40.

Jonas Gahr Støre ble møtt av klimademonstranter på vei til debatten i Stortinget. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

– Det har vært viktig

– Det kjennes som en stor seier, fordi vi har hatt som mål å få til et nytt flertall og et skifte og med Ap som det største partiet, sa Støre da han ble spurt om hvordan det føles å være Norges neste statsminister.

– Hvordan vurderer du flertallet med Sp, Sv og Ap?

– Min vurdering er at det er det som gir et flertall. Det var viktig for meg å peke på et alternativ som ville gi flertall, sa Ap-lederen videre.

– Åpen dør

Støre understreker at de likevel vil snakke med Mdg og Rødt.

– Det flertallet som ønsker skifte er så klart. Det ligger et ansvar på oss for å finne et resultat som vi kan styre trygt på. Norge står overfor store oppgaver. En regjering jeg skal lede, vil ha en åpen dør om å samarbeide bredt om saker i Stortinget, sa Ap-lederen.

Videre ble Trygve Slagsvold Vedum spurt om han mener Norges neste statsminister heter Støre eller Vedum.

– Jeg har selv pekt på Støre.

Klar for forhandling

Vedum står imidlertid fortsatt fast på at Senterpartiet ønsker en regjering bestående av Sp og Ap, til tross for at dette ikke holder til et flertall.

– Støre og jeg vil starte samtalene i morgen. Vi har et felles ansvar om å få på plass en regjering på den tiden som nå oktober og november tillater, for det går fort før vi skal ha på plass et budsjett, sa Vedum.

Audun Lysbakken og SV på sin side er klar for å forhandle frem en rødgrønn regjering.

– Posisjonene i seg selv, er ikke et mål for oss. Men hvis det er et politisk grunnlag for en rødgrønn regjering, politisk grunnlag for å få til en kraftfull nok forandring når det gjelder rettferdig fordeling og miljø, er vi beredt for å gå inn. Blir det for slapt, er vi forberedt på å gå i opposisjon, sa Lysbakken.

– Ikke siden 50-tallet har noen klart det

Så var det statsminister Erna Solberg som fikk ordet. Etter åtte år som statsminister er hun altså ferdig som Norges øverste politiske leder.

– Jeg tror de fleste vet at det er vanskelig å få to perioder i Norge. Å få tre perioder har omtrent ingen i Norge fått. Da ser man gjerne til andre steder og løsninger, sa Solberg.

Statsministeren understreker at ikke siden 50-tallet har man klart å vinne tre valg etter hverandre.

– I så måte er det vanskelig å få til. Men vi er stolt over resultatet vi har fått. Etter åtte år blir det heller fokus på det man ikke har klart, enn det man faktisk har fått til, sa statsministeren.

Benekter sushi-tabbe

Programleder Yvonne Fondenes spør Solberg om hun tror sushi-middagen på Geilo hvor statsministeren brøt egne korona-regler har spilt inn på valgresultatet. Det benekter statsministeren.

Velgerne sa nei til fire nye år for Erna Solberg. Nå blir Jonas Gahr Støre statsminister. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

– Det er bare journalister som har spurt meg om dette, alle velgerne har spurt meg om andre ting, kontret statsministeren.

Frp gjør sitt dårligste valg på 28 år, men partileder Sylvi Listhaug er likevel storfornøyd, og hun ser frem til å gå inn i opposisjon.

– Er det noe Frp kan, er det å drive opposisjon. Nå får vi et sosialistisk styre, og det kommer vi til å utfordre hver bidige dag for å skifte ut regjeringen ved hver eneste korsvei, sa Sylvi Listhaug.

– Går ikke så bra

Frp-lederen har som mål at Høyre og Frp skal styre sammen igjen om fire år.

– For det viser seg at når Frp samarbeider med Venstre og Krf, så går det ikke så bra, sa Frp-lederen.

Avslutningsvis ble Ap-leder spurt om hvor lang tid han mener å bruke på å forme en ny regjering.

– Jeg har sagt at vi skal ta den tiden som trengs. Andre land bruker lang tid på sånt. Jeg tror alle nå skal sove ut, også skal vi snakke med egne partier også skal vi ha en runde samtaler for å se om det er grunnlag for å danne en regjering, sa Støre.

Vanligvis tar en ny regjering over i midten av oktober og i forbindelse med et nytt statsbudsjett.

– Men det er ikke et absolutt frist for å få det til. Bedre grundig enn forhastet, avsluttet Støre.