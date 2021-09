Det var stor jubel som møtte statsministeren gjennom åtte år da hun mandag entret talerstolen under Høyres valgvake.

– Kjære, kjære alle sammen. For åtte år siden på omtrent denne tiden, takket jeg velgerne.

Solberg sier hun er utrolig stolt over det regjeringen har fått til de siste åtte årene.

– Det har jeg en mistanke om at dere også er.

– Trengte et mirakel

Solberg nevner flere utdannede lærere, standariserte behandlingsløp og fritt behandlingsvalg som noen av regjeringens viktigste gjennomslag.

– Hvis vi ser på Norge i slutten av koronapandemien, er sysselsettingen tilbake der vi var før korona. Vi har gjort norge mer økonomisk og miljømessig bærekraftig, og sørger for at klimagassutslippene går ned, sa Solberg.

NEDERLAGET: Erna Solberg (H) måtte takke for sin tid som statsminister under mandagens valgvake. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Høyre-lederen kommer ikke utenom det nedslående valgresultatet, som gir et klart flertall til venstresiden. Hun mener et mirakel måtte til for å sikre nye år med borgerlig regjering.

– Vi visste vi trengte et mirakel for å bli valgt tre ganger på rad i Norge. Det mirakelet har vi ikke fått, sier Solberg.

Hun understreker at partiet likevel er stolte og glade over hva partiet har fått til, til stående applaus og jubel fra salen.

Gratulerer Jonas Gahr Støre

Til tross for egen nedtur ønsker Solberg å gratulere Arbeiderpartiet og Norges nye statsminister.

– Det er på sin plass også, og jeg vil gjerne få lov til det - å gratulere Jonas Gahr Støre, med det som nå ser ut som et klart flertall for å skifte regjering.

Solberg medgir at valgkampen har vært hard, men god. Hun gratulerer også Senterpartiet og Rødt med fremgangen, og ønsker venstresiden lykke til med viktige, men krevende forhandlinger om et nytt regjeringsgrunnlag.

– Det blir spennende for oss alle, sier Solberg.

Høyre-lederen takker for seg, men lover å komme sterkere tilbake ved neste stortingsvalg.

– Høyres arbeidsøkt i regjeringen er over for denne gang. Men jeg sier for denne gang, for vi har alle ambisjoner om å komme sterkt tilbake, sier Solberg, og avslutter:

– I 2025 er vi alle tilbake.

Blir på Stortinget

På vei ut fra valgvaken utdyper Erna Solberg til TV 2 hvordan det føles etter valgnederlaget.

–Jeg har det fint. Det er god stemning selv om vi ikke har gjort det beste valget.

–Du ble litt rørt, Erna?

HAR DET FINT: Høyre-lederen tar valgnederlaget med ro, og understreker at hun har det fint. Foto: Ingvild Gjerdsjø

–Jeg blir alltid litt rørt. Det er veldig fint med den mottakelsen, svarer Solberg, som ble takket av med konfettiregn og jubel.

Hva som skjer de neste fire årene for Erna Solbergs del er fortsatt uklart, men hun understreker at hun ikke har planer om å forlate Stortinget med det første.

Blir lenge

– Først skal jeg fortsette fram til vi har en ny regjering på plass, og så skal vi være på Stortinget. Nå blir det opposisjonsarbeid. Vi har tenkt til å være skarpe i opposisjon, det er det beste for Norge, sier hun.

Til tross for at Høyre-lederen tilsynelatende tar valgnederlaget med stoisk ro, er det ikke til å komme unna at resultatet helst skulle vært et annet.

FESTEN ER OVER: Med konfetti i håret kunne Erna Solberg konstatere at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister. Foto: Ingvild Gjerdsjø

–Vi er selvfølgelig skuffet, men det var ikke uventet. Alle stilte seg spørsmålet om dette var helt umulig, men vi sa det ikke var umulig. Samtidig var vi forberedt på at det kunne skje.

Men selv om valgkampen har vært preget av usikkerhet og dårlige prognoser, er det én ting hun kan si med sikkerhet.

–Hvor lenge blir du sittende?

–Lenge, konstatererer Solberg.