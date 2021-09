Listhaug: – Håper Høyre har lært

Frp-leder Sylvi Listhaug entret scenen på sin første valgvake som partileder mandag kveld. På tidspunktet viste TV 2s prognoser en oppslutning på 11,6 prosent for Fremskrittspartiet.

– Tusen hjertelig takk. Frp startet denne valgkampen med målinger nede på 7-8-tallet. Vi går tilbake, men vi gjør det betydelig bedre enn vi lå an til å gjøre, innledet Listhaug.

Frp-lederen har en klar mening om hva partiet skal ta med seg etter valgkampen.

STIKK TIL HØYRE: Sylvi Listhaug (Frp) sier hun håper Høyre har lært - og ikke inkluderer KrF og Venstre i en ny regjering senere. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Det dette valget har lært oss, er at det straffer seg at Venstre og KrF kom inn i regjering. Nå håper jeg virkelig Høyre har lært. Det beste sammen, det er Høyre og Fremskrittspartiet – og det er det vi bør satse på fremover, sa Frp-lederen.

– Det er nok ingen i dette rommet som ser frem til sosialistisk styre i en eller annen form. Jeg kan love at fra og med i morgen så skal Fremskrittspartiet være det ledende opposisjonspartiet.

Hun lover partifellene to ting for fremtiden:

– Allerede i 2023 skal vi gjøre et bedre valg. Og jeg skal love i at i 2025 kommer Fremskrittspartiet knallsterkt tilbake. Og da, da skal vi bruke Møre og Romsdal som inspirasjon – der kan vi faktisk bli det største partiet, sier hun,

– På ingen måte ferdig

Allerede før resultatet var klart så det mørkt ut for Kristelig Folkeparti, som lenge vippet på sperregrensen.

– Jeg er så utfattelig stolt. Folk skulle bare visst hvor mange timer dere har lagt ned de siste ukene. Dere har gjort en fantastisk innsats, innleder KrF-lederen.

IKKE OVER: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) understreker at partiet ikke er ferdig, selv om de ender under sperregrensen. Foto: Naina Helén Jåma

Han legger ikke skjul på at det blir en nervepirrende natt, som vil kunne avgjøre KrFs fremtid de kommende fire årene.

– Kanskje vet vi ikke resultatet før i morgen, det blir utrolig spennende.

Ropstad poengterer at partiet er løftet fra tre prosent til rett over sperregrensen, på fire prosent.

– Hvis vi våkner i morgen tidlig og ser at vi er rett under sperregrensen, så er min tydelige beskjed: KrF er på ingen måte ferdig.

Like før Ropstad rakk å avslutte talen gikk brannalarmen i bygget.

Strålende fornøyd

En som var i svært godt humør til tross for valgnederlaget, var Guri Melby (V). Selv om Venstre nå går ut av regjering, fremstod Melby fornøyd med valgresultatet.

– Hvis vi skrur tiden tilbake til januar, hvem hadde trodd at vi skulle ha konfetti på Venstres valgvake? Vi har trodd på det, men det har nesten ikke vært noen andre. Vi har vært spådd nord og ned, og vært nederlagsdømt.

FORNØYD: Guri Melby (V) klaget ikke, til tross for nederlag. Foto: Javad Parsa

Ifølge prognosene havner Venstre over sperregrensen, etter at partiet har ligget under på flere målinger de siste månedene.

– Jeg er utrolig stolt over den jobben som vi har gjort sammen, og så glad for at jeg nå kan si: Det gikk! Alt tyder på at vi for tredje gang på rad kommer over sperregrensen, og det er historisk, sa en strålende fornøyd Melby.