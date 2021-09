Audun Lysbakken: – Vi skal bruke makten

– Det er fortsatt stemmer som skal telles, men vi vet at vi er en av vinnerne i dette valget, åpnet SV-leder Audun Lysbakken under sin tale på SVs valgvake mandag kveld.

Han lover at SV skal bruke hver eneste stemme til å levere forandring til Norge.

– Veldig mye tyder på at vi har klart det vi satte oss som mål da vi begynte denne valgkampen. Det vi har jobbet mot helt siden vi var her for fire år siden, nemlig å gi et avgjørende bidrag til at dette landet får en ny regjering, sa Lysbakken.

Han mener valgresultatet viser at mange er «lut lei av at milliardærene får mer og mer og at forskjellene øker».

– Dette er et kraftig signal om forandring og at tiden er inne for et oppgjør med forskjells-Norge, sa Lysbakken.

– Skal bruke makten

Prognosene viser at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV kan få flertallet på Stortinget og makt til å danne ny regjering.

SV blir likevel minst av disse tre partiene og ligger an til å få rundt halvparten av oppslutningen til Senterpartiet. Lysbakken mener de to andre partiene vil trenge dem.

– Alt tyder på at det ikke finnes noen vei til makt og flertall på Stortinget som ikke går gjennom oss, og den makten skal vi bruke, sa Lysbakken.

Til TV 2 sier Lysbakken at han er veldig fornøyd med klar framgang fra forrige stortingsvalg.

– Noen målinger har vært veldig høye, men vi har vært mentalt forberedt på å ligge en del under de målingene. Vi vil ha stor makt i et nytt flertall, som vi skal bruke til å få gjennomslag for det som er viktigst for våre velgere.

Rødt klare for samarbeid

Partileder Bjørnar Moxnes ble tatt imot med trampeklapp og ellevill entusiasme like over klokka 22 mandag kveld. Ifølge prognosene fra Valgdirektoratet lå partiet da an til å nesten doble oppslutningen på 2,4 prosent fra valget i 2017.

Med full uttelling fra utjevningsmandater kan partiet få åtte representanter i Stortinget, mot dagens ene representant.

– Dette kan bli et historisk gjennombrudd, ikke bare for Rødt, men også for Norge, sa partileder Bjørnar Moxnes da han talte til valgvaken.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes under partiets valgvake. Foto: Guro Asdøl Midtmageli / TV 2

– Så jeg sier til Støre og Vedum: Vi er klare for samarbeid. Rødt vil ha en avtale. Kom til oss, så skal vi lage vei i vellinga, sa han.

– Nå starter en nye epoke. Nå skal vi sammen skape, endelig, et vendepunkt i Forskjells-Norge, sa Moxnes til trampeklapp fra partikameratene.

Kjemper mot sperregrensen

Miljøpartiet De Grønne kjemper for å komme over sperregrensa. Partileder Une Bastholm er forberedt på å måtte vente en stund før det blir klart om partiet er over eller under.

– Men vi vet allerede nå at vi har gjort et bedre stortingsvalg enn noen gang, sa Bastholm til valgvaken mandag kveld, til stor jubel fra salen.

MDG-leder Une Bastholm holder tale på MDGs valgvake. Foto: Aurora Hovland / TV 2

– Vi har allerede skrevet historie i dag, og så må vi bite negler en stund til.

For første gang har MDG fått over 100.000 stemmer. Ved 23-tiden lå både Bastholm selv, førstekandidat i Oslo Lan Marie Berg og andrekandidat i Oslo Rasmus Hansson an til å få plass på Stortinget.

– Det i seg selv er mer enn en dobling av MDGs stortingsgruppe, sa Bastholm.