Borgerlig nedtur: – Går mot regjeringsskifte

Ifølge valgkveldens prognoser ligger det klart an til rødgrønn seier ved årets stortingsvalg.

En lang valgkamp går mot slutten, og det ser ut til å gå mot et rødgrønt flertall. Det betyr slutten for Solberg-regjeringen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han er fornøyd med prognosen, til tross for at den viser klart rødgrønt flertall.

– Det ser jo ut til å gå mot regjeringsskifte, det har målingene vist i lang tid. Men det er fortsatt mye spenning utover kvelden, ikke minst hvem som kommer over og under sperregrensen.

Ingenting avgjort

Han legger imidlertid til at valget enda ikke er avgjort, og at det gjenstår å se hva resultatet blir når alle stemmene er talt opp.

Finansministeren er derimot skuffet over at han må være forberedt på å bytte jobb.

– Jeg hadde håpet vi hadde gjort det enda litt bedre, sier Sanner.

Det er han ikke alene om å mene.

Følg utviklingen i TV 2s resultatportal her.

– Hadde håpet på bedre

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er heller ikke fornøyd med siste prognose.

– Vi hadde håpet på bedre enn dette, uten tvil, sier Isaksen til TV 2 Isaksen stiller ikke til gjenvalg på Stortinget.

Planen hans videre dersom Høyre går ut av regjering, er ikke lagt.

– Jeg vet hva jeg skal i morgen, og det er å være hjemme med barna for da er det planleggingsdag i barnehagen, sier han.

Listhaug positiv

Sylvi Listhaug ble tatt godt imot da hun ankom Frps valgvake mandag kveld. Til tross for dårlige prognoser, er Frp-lederen positiv når hun innleder talen.

– Frp startet denne valgkampen med målinger nede på 7-8-tallet. Vi går tilbake, men vi gjør det betydelig bedre enn vi lå an til å gjøre, sier Listhaug til sine egne.

Hun sier at skolevalget viser at de skal få med seg ungdommen til å bygge partiet videre. Frp fikk overraskende mange stemmer under skolevalget.

OPTIMISTISK: Sylvi Listhaug valgte å fokusere på det positive, til tross for dårlige prognoser. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det straffer seg at Venstre og Krf kom inn i regjering. I 2013-2017 gjorde Høyre og Frp bra, men nå håper jeg Høyre har lært. Det beste sammen er Høyre og Frp, og det er det vi bør satse på framover.

Listhaug sier at de skal bruke de neste fire årene på å bygge opp igjen partiet.

– Full gass

I et intervju med TV 2 sier hun at de har et mål om å bli et ledende opposisjonsparti på Stortinget de neste fire årene.

– Jeg lover at vi skal komme knallsterkt tilbake. Det blir full gass på Stortinget, og vi skal bruke tiden godt på å bygge opp organisasjonen vår, sier Listhaug.

Det ser ut til at blant andre den profilerte Frp-politikeren Jon Helgheim mister Oslo-plassen sin på Stortinget. Listhaug sier det er synd.

– Han er en dyktig politiker. Jeg skulle gjerne sett at han ble en del av stortingsgruppa videre, sier Listhaug.

Dårligste resultat siden 1993

Frps nestleder Terje Søviknes er derimot ikke fornøyd med TV 2s første prognose på 10,9 prosent oppslutning. Det er det dårligste valgresultatet for Frp siden 1993.

– Vi håper jo alltid på høyest mulig resultat, men vi startet denne valgkampen på sjutallet, så det er bedre enn utgangspuntket vi hadde.

SKUFFET: Frps nestleder Terje Søviknes hadde håpet på bedre tall. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han sier det likevel er et tall å jobbe med frem til neste stortingsvalg i 2025, men understreker at alle stemmene enda ikke er talt opp.

Søviknes har en klar idé om hva som er årsaken til de dystre prognosene.

– Det er mange saker som har fått lite fokus i denne valgkampen, som vi vil ha fokus på i årene som kommer, sier nestlederen.

Må finne ny jobb

Også for KrF går det mot et svært dårlig valg. En drøy halvtime før valglokalene stengte mandag var samferdselsminister Knut Arild Hariede klar på at han nok må forberede seg på å gå av.

– Jeg føler meg ganske sikker på at jeg må finne meg ny jobb, sa Hareide til TV 2 en drøy halvtime før valglokalene stengte.

FERDIG: Knut Arild Hareide (KrF) er forberedt på å måtte finne seg ny jobb etter valget. Foto: Terje Pedersen

Hareide sier at han er fornøyd med partiets sluttspurt, men tviler på at KrF blir sittende i regjering.

På TV 2s prognose valgkvelden ligger KrF akkurat på sperregrensen. Det er de rødgrønne som ligger an til å overta den politiske makten i Norge, som betyr at Hareides karriere som samferdselsminister i så fall er over.

– Trengs en opprydningsjobb

Frp ligger an til å gjøre et dårlig valg, ifølge TV 2s prognoser. Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim fikk andreplassen på Frps Oslo-liste, og ligger an til å miste plassen på Stortinget dersom prognosene slår til.

– Det ser mørkt ut for andreplassen i Oslo nå. Stemmene er fortsatt ikke ferdigtelt, men det skal holde hardt om jeg kommer inn på Stortinget nå, sa Helgheim mandag kveld.

Helgheim må i så fall finne seg noe annet å gjøre, men det tror han skal gå bra.

– Jeg har ikke drevet med dette fordi det er så behagelig for meg, det er faktisk ganske mye jobb. Det finnes mer behagelige ting du kan gjøre i arbeidslivet enn dette. Men jeg var motivert for fire nye år, og det trengs en opprydningsjobb både her og der. Nå får vi se hvordan det blir, men foreløpig ser det mørkt ut.

TRENGER OPPRYDNING: Helgheim er ikke fornøyd med valgresultatene. Foto: Vidar Ruud

Innvandring har ikke vært noe stort tema i valgkampen. Helgheim mener mediene har vært mye av grunnen til det.

– Vi har vært gjennom en ganske spesiell situasjon i Afghanistan. Hadde det vært utenom valgkamp, hadde jeg flydd fra studio til studio for å diskutere det slik man vanligvis gjør. Men siden det er valgkamp, har det ikke vært en eneste debatt hos noen, og det er nok ikke helt tilfeldig fra mediene.

Utelukker ikke retur

Helgheim sier samtidig at dette ikke er den eneste årsaken til at Frps innvandringspolitikk ikke har kommet godt frem i valgkampen.

– Det er mange ting som spiller inn i denne valgkampen, og det ser ut som det har vært litt stang ut for oss. Da får vi etter hvert evaluere hva som har gjort utslag.

– Er du ferdig med politikk nå, hvis det går slik prognosene tyder på?

– Jeg sitter fortsatt i Frps sentralstyre, men uten en plass på Stortinget, er jeg ferdig i den formen jeg har holdt på til i dag, sier Helgheim, som ikke utelukker en retur.

– Nå skal vi først få det endelige valgresultatet, men kommer jeg ikke inn på Stortinget, er det klart at jeg skal finne på noe annet å gjøre.