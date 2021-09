Stormen Nicholas med kurs mot USA

Den tropiske stormen Nicholas er på vei langs kysten av Texas og ligger an til å styrke seg før den dreier inn over land.

Mandag ettermiddag lokal tid befant den kraftige stormen seg 115 kilometer fra Port Aransas ved kysten av Mexicogolfen.

Stormen ventes å føre til oversvømmelser, farlig styrtflom og kraftige vindkast på 26–27 sekundmeter, ifølge USAs nasjonale orkansenter i Miami.

Nicholas kan styrke seg til orkan innen den feier innover kysten av Texas mandag kveld lokal tid.

Guvernør Greg Abbott ber folk respektere advarsler og retningslinjer fra myndighetene, mens ordfører Sylvester Turner i Houston, som ble rasert av orkanen Harvey i 2017, advarer folk mot å reise ut på veiene på grunn av kraftig nedbør i løpet av natten.

Texas er ikke fremmed for uvær, men forskerne sier at klimaendringene gjør stormene kraftigere og dermed farligere for kystsamfunnene, der det allerede er registrert høyere havnivå og mer oversvømmelser de siste årene.