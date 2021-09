Irenes nye parti sjokkerer – hylles av ektemannen

TV 2 har i flere saker gjennom valgkampen fortalt om hvordan det har bygd seg opp til et protestvalg i Alta.

Listen Pasientfokus ble opprettet som følge av en årelang kamp for å etablere akutt- og fødeklinikk i Alta, og flere sentrale politikere i Finnmark har sluttet seg til det nye partiet.

I ulike meningsmålinger i ukene fram mot valgdagen har det blitt tydelig at Pasientfokus har hatt en sjanse til å komme seg inn på Stortinget, og i TV 2s første prognose på valgdagen ligger partiet an til ett mandat.

– Det er jo veldig spennende, men må vente til siste stemme er talt, sier leder Irene Ojala i Pasientfokus.

Hylles av ektemannen

Jubelen stod i taket hos Pasientfokus' valgvake da den første prognosen ble lagt fram klokken 21. Ojala selv tar det hele med fatning, men er glad for å se at det ligger an til et godt resultat.

– Det er jo flott å få lov til å få en mulighet til å jobbe videre med det vi har kjempet for i fire år. Dette viser at den saken vi har er viktig for svært mange, sier Ojala.

Dersom hun kommer inn på Stortinget, er planen å informere om folks utfordringer, stå på kravene og kjempe for den oppgaven velgerne har gitt henne.

Ojala får massiv skryt av ektemannen Agnar Berg.

– Jeg tenker at den enorme jobben hun har gjort får uttelling. Dette er gjort med lavbudsjett, det meste fra kjøkkenbordet. Jeg er stolt, det er jeg. Hun har vært dyktig, veldig dyktig, sier Berg.

Byttet parti

Leif Gøran Wasskog er tidligere Venstre-topp i Finnmark, men befinner seg mandag på Pasientfokus' valgvake. Han er glad for at han har byttet parti.

– Ja, det må jeg si. Jeg har rådet Venstre til å følge opp dette, men det har de ikke klart å gjøre. Saken er såpass viktig at vi måtte ta dette valget, og jeg måtte selv ta et personlig valg om å bytte side, sier Wasskog.

PÅ VAKE: Tidligere Venstre-topp i Finnmark, Leif Gøran Wasskog. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

TV 2 har tidligere snakket med Jan Einar Bjørnæs (58), som har stemt på Frp i 30 år. I slutten av januar i år ble Bjørnæs akutt dårlig, og var overbevist om at han holdt på å få hjerneslag.

58-åringen måtte fly fra sykehus til sykehus, og på grunn av den opplevelsen tok han avgjørelsen om å bruke stemmen sin på Pasientfokus.

SNUDDE: Jan Einar Bjørnæs har som regel stemt Frp, men ga i år sin stemme til Pasientfokus. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Denne avgjørelsen er det så mange som har tatt i nord, at Pasientfokus altså ligger an til en plass på Stortinget.

Ifølge NRK har imidlertid Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderparti-ordfører i Hammerfest og 2. kandidat til stortingslista fra Finnmark, sagt klart og tydelig ifra om at et samarbeid med Pasientfokus ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet.