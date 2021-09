Hyllet avdød LO-leder i takketale

– Vi er spente, vi har trua og vi venter, åpnet Jonas Gahr Støre talen sin da han inntok scenen på Folkets hus på Youngstorget i Oslo sentrum.

Ap-lederen understreker at det er mange å takke, etter en slik valgkamp.

– Vi har ført en god valgkamp, og uansett hva resultatet blir – har vi et lagarbeid jeg er utrolig stolt av. Vi har vært gjennom en tøff tid, og for bare noen måneder siden lå vi under 20-tallet på meningsmålingene, sier Støre.

– Men vi sto sammen, reise oss, utviklet politikken og lyttet til folk. I dag er det Norge som følger med på oss, men vi blir fulgt fra et Europa langt utenfor Norge, fortsetter Ap-lederen.

– Stramt tidsskjema

For Støre sin del har valgkampen vært preget av stor reisevirksomhet. Derfor ønsket Ap-lederen å trekke frem en episode fra Sandnes, hvor Støre fikk spille fotballkamp mot assistenttrener fra det norske landslaget Brede Hangeland.

– Da vi skulle reise fra Sandnes, og tidsskjemaet var stramt, lå mine klær innestengt i Sandnes sykkelklubb, sier Støre.

Ap-lederens PST-livvakter tilbudte seg å slå inn en rute, men Støre ønsket det annerledes.

Løsningen ble et åpent vindu.

– Politimannen var staut, og jeg sto på skuldrene hans. Det eneste jeg ikke visste, var at eneste måte å komme seg ned på – var i do.

– Jonas gikk rett i dass

TV 2s fotograf var til stede, men Ap-lederen er glad for at kameramannen ikke hadde plass inne i bygget.

– For da hadde overskriften vært: Jonas gikk rett i dass. Men slik ble det ikke, og Jonas har stått opp igjen fra kloakken, sa Støre til strålende jubel i salen.

– Det snudde for oss

Støre benyttet også anledningen til å komme med en hyllest til den avdøde LO-lederen Hans Christian Gabrielsen som døde 9. mars i år.

– På denne dagen vil jeg si at jeg tenker særlig på Hans Christian. Han ville at vi skulle lykkes, og at vi skulle vise vår beste side. Det snudde for oss da han fortsatt var den største drivkraften, sier Støre.