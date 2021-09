La Liga-sjefen: – Real Madrid har råd til å signere både Mbappé og Haaland

La Liga-presidenten er sikker på at Real Madrid kan hente både Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland neste år. TV 2s La Liga-ekspert tviler på at det skjer.

Verken Erling Braut Haaland eller Kylian Mbappé flyttet på seg i sommer.

Nå kan de to unge superspissene bli samlet i Real Madrid neste sommer, skal man tro La Liga-president Javier Tebas under Sports Integrity Week.

– Real Madrid har solgt spillere for 200 millioner euro, så de har penger i banken til å signere både Mbappé og Haaland. De har ikke tapt penger, sier Tebes, gjengitt av den spanske avisen AS.

Mens Mbappés kontrakt med Paris Saint-Germain utløper etter denne sesongen, har Haaland ifølge en rekke medier en utkjøpsklausul på drøyt 750 millioner kroner. Klausulen trer i kraft sommeren 2022.

La Liga-president Javier Tebas. Foto: AP

– Real Madrid har solgt spillere for 159 millioner euro de siste to årene. Ja, det betyr at de har råd til Mbappé, men det er ikke sikkert at de kan signere begge, sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué.

– Når Tebes snakker, må man ta noen ting med en klype salt, mener Balagué.

På tampen av overgangsvinduet prøvde Real Madrid seg med et megabud på Mbappé, men forsøket ble avvist av PSG. Den franske hovedstadsklubben bekreftet imidlertid at Mbappé ønsket å forlate Paris og dra til Real Madrid.

– Det er uforståelig at en klubb som har tapt 400 millioner euro og har 500 millioner euro i lønnsutgifter kan avslå et bud på Mbappé. Reglene i Frankrike fungerer ikke, og det skader det europeiske markedet, mener Javier Tebas.

Balagué hevder Mbappé troner øverst på ønskelisten til Real Madrid.

– Real Madrid tilbød PSG 180 millioner euro for Mbappé. Jeg er overbevist om at Real Madrid visste at det ville bli avvist. Det var en måte å si til Mbappé at de virkelig ønsker ham. De kom aldri med budet på 200 millioner euro, slik det ble rapportert, sier TV 2s La Liga-ekspert.