Prins Andrew går til motangrep etter søksmål for seksuelt overgrep

Prins Andrew vil gå til sak for å bestride at en domstol i New York har jurisdiksjon til å behandle et søksmål en kvinne har reist mot ham.

Prinsen fikk før helgen overlevert søksmålet fra Virginia Giuffre som sier hun ble utsatt for seksuelle overgrep av ham mens hun var tenåring.

Søksmålet ble levert til prinsens hjem i Windsor i England 27. august, ifølge opplysninger fra domstolen i New York som har saken til behandling.

Andrews advokat i New York sier han har til hensikt å utfordre den amerikanske domstolen på om den har tilsidesatt hans rettigheter i søksmålet fra Giuffre, ifølge Reuters.

Andrew hevder at søksmålet ikke er blitt forkynt for ham på korrekt vis. En agent for Giuffre sier at han leverte det til en politimann ved porten til Andrews bolig, uten at han møtte prinsen selv.

Giuffre sier hun ble «lånt ut» til prinsen for sex av den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein som var en god venn av prinsen, og som begikk selvmord i et fengsel i New York i 2019 mens han ventet på å bli stilt for retten for menneskehandel og overgrep mot mindreårige.

Hun sier hun ble utnyttet av prinsen både i Epsteins millionbolig på Manhattan, på hans private øy i Karibia og hjemme hos Epsteins venninne Ghislaine Maxwell. Maxwell sitter varetektsfengslet, også hun tiltalt for menneskehandel.

Den 61 år gamle prinsen har nektet for at han hadde et seksuelt forhold til Giuffre. Til BBC sa han i november 2019 at han ikke husker å ha møtt henne, trass i at det fins bilder av de to sammen.