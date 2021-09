Tre Michelin-stjerner til Maaemo

Restauranten fikk tre stjerner i 2016, men mistet disse i 2020 da de stengte dørene for å bytte lokaler.

Årets Michelin-utdeling for nordiske restauranter ble avholdt digitalt. Under utdelingen kunne man følge øyeblikket hvor Maaemo-sjef Espen Holmboe Bang ble overasket med nyheten om at restauranten har fått stjernene tilbake.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er overrasket og sjokkert, sa Holmboe Bang.

Definisjonen på tre stjerner er «utrolig godt kjøkken, verdt en egen reise».

– Tre stjerner har alltid vært den hellige gral, men noe jeg ikke har våget å håpe på. Å være en del av «trestjernersklubben», eller hva nå enn man skal kalle det, det anser jeg som å være den høyeste utmerkelsen innen gastronomi, fortsatte restaurantsjefen.

Grønn stjerne

Maaemo vant også en grønn stjerne, som utdeles til restauranter som driver på en bærekraftig måte.

– Som restaurant er det vårt ansvar å ta bevisste valg for planeten. Dette er noe vi jobber med hver dag, så jeg er veldig stolt, sa Holmboe Bang.

Vindirektør og sommerlier ved restauranten Speilsalen i Trondheim, Henrik Dahl Jansen, vant Michelins sommerlier-pris.

Den danske restauranten Noma gikk fra to til tre Michelin-stjerner.

Trengte tid i Norge

Flere spådde på forhånd et beskjedent stjernedryss på grunn av koronapandemien og innreiserestriksjonene som følge av dette. Opprinnelig skulle utdelingen holdes i begynnelsen av februar, men ble altså utsatt til mandag. En av Norges største restaurantbloggere, Anders Husa, sier at Norge var grunnen til utsettelsen.

– Meg bekjent er guiden utsatt til september nettopp fordi inspektørene måtte ha mer tid til å besøke Norge, som har vært et særdeles vanskelig land å komme til grunnet innreiserestriksjoner i tillegg til mange lockdowns, sa han til VG-nettstedet godt.no før utdelingen.

I 2020 fikk fire norske restauranter sin første stjerne, fordelt på Oslo, Trondheim, Bergen og Lindesnes. Dette var første gang at restauranter i Bergen og Lindesnes kunne skilte med den gjeve utmerkelsen. Stavanger-restauranten Re-Naa gikk fra én til to stjerner. Den første nordiske Michelin-guiden kom i 2015.

I den nye Michelin-guiden vil Norge stå oppført med ni én-stjernes restauranter, én to-stjernersrestaurant, og én tre-stjernersrestaurant.