Helge (74) ga bort stemmen sin til Agnes (15)

Mer enn 1,6 millioner nordmenn valgte i år å forhåndsstemme. En av dem var Helge Aarset, men 74-åringen valgte sitt parti på en litt annerledes måte enn de fleste.

Han ga nemlig sin stemme til sitt 15 år gamle barnebarn, Agnes Aarset.

– Jeg er kommet i en alder hvor jeg er pensjonist og vel så det. I vår generasjon er det mye snakk om å etterlate en klode til våre barn og barnebarn, så jeg tenkte det kunne være en fin utfordring for mitt eldste barnebarn, sier Helge til TV 2.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Hun tok utfordringen

Da Helge fikk ideen om at han kanskje ikke selv skulle bestemme hvem hans stemme skulle gå til, ringte han til barnebarnet.

– Jeg spurte Agnes om hun kunne tenke seg å stemme ved årets stortingsvalg. Farfar skulle da gå i stemmelokalet og stemme på det partiet hun valgte ut.

GA BORT STEMME: Helge Aarset tok en uvanlig beslutning til årets stortingsvalg. Foto: Privat

Helge forteller at barnebarnet først ble veldig overrasket over tilbudet, og at hun svarte at hun måtte tenke på det.

– Hun hadde ikke umiddelbart klart for seg hvem jeg i så fall skulle stemme på, men etter å ha tenkt seg om, tok hun utfordringen. Hun tok valgomat og satte seg inn i hva de ulike partiene mener, forteller han.

– Et fornuftig valg

Etter hvert kom hun tilbake til farfaren og fortalte hva hun ønsket at han skulle stemme på. Helge forteller at han på forhånd hadde bestemt seg for å stemme på det hun sa, uansett hvilket parti det endte med.

– Jeg skulle stå ved det jeg hadde sagt. Jeg kan vel si at det ikke ble det partiet jeg stemte på ved forrige valg, men jeg synes hun gjorde et fornuftig valg, sier Helge.

Han mener staten har stelt godt med ham til nå, og mener tiden er inne for å gi stafettpinnen til yngre krefter.

– Tiden er inne for å flytte fokuset, og tenke mer på de som vokser opp.

Da TV 2 snakket med 74-åringen i 19.30-tiden mandag kveld, var han spent på valgresultatet.

– Det blir spennende å se i hvilken grad det går i retningen som barnebarnet valgte, sa Helge.